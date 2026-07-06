Yükselen enflasyon ve konut yetersizliği nedeniyle zaten yüksek olan kira rakamlarına, bir de ev sahiplerinin yasa dışı dayatmaları eklenince süreç içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Bilindiği üzere Türk Borçlar Kanunu, kiralama işlemlerinde alınabilecek depozito limitlerini net bir şekilde çiziyor. Fakat Malatya'daki gayrimenkul piyasasında bu sınırlandırmaların dikkate alınmadığı görülüyor. Mülkünü kiralamak isteyen birçok kişi, bir aylık depozito kuralını çiğneyerek iki, hatta üç aylık bedel üzerinden anlaşma yapmaya zorluyor.

100 Bin Liralık Taşınma Faturası

Bir evden diğerine geçmenin getirdiği ekonomik yük, tarihin en yüksek seviyelerinde. Türkiye Gazetesi'nin araştırmasına yansıyan bilgilere göre, emlakçı payı, nakliye organizasyonu ve ilk giriş masrafları dahil edildiğinde Malatya'da orta gelir grubuna uygun bir eve yerleşmenin bedeli 100 bin lira barajını yıkıp geçti.

Süreci Finanse Etmek İmkansız

Evini değiştirmek mecburiyetinde kalan vatandaşlar, karşılarına çıkan bu devasa faturaları ödemekte ciddi zorluklar çekiyor. Malatya'da kiracılar için asıl kriz, boş bir daire tespit etmekten ziyade, taşınmanın gerektirdiği bu yüksek meblağı denkleştirebilmek. Giderek artan nakliye masrafları ve komisyon bedelleri yüzünden insanlar taşınmayı ertelemek ya da çok daha kötü şartlarda barınmaya razı olmak zorunda kalıyor.

Piyasa Koşullarına Yasal Fren İsteği

• Malatya’daki kiracılar, barınma hakkının pazarlık konusu edilmesine karşı çıkıyor ve devlet müdahalesi talep ediyor.

• Senelik peşin kira uygulamalarının yasaklanması isteniyor.

• Keyfi ve hukuka aykırı sözleşme şartları uygulayan ev sahiplerine yaptırım uygulanması talep ediliyor.