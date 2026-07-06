Malatya’nın Darende ilçesi, talihsiz bir iş kazasına ve ardından yaşanan nefes kesen bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. İş yerinde geçirdiği kaza sonucu parmağı kopan 28 yaşındaki A.B.Ç. isimli kadın, kritik süreyi aşmamak adına gökyüzünden kurulan sağlık köprüsüyle Malatya merkeze taşındı.

İLK MÜDAHALE İLÇE DEVLET HASTANESİNDE YAPILDI

Kaza sonrası acı içinde kalan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil servis doktorları tarafından ilk cerrahi müdahalesi ve pansumanı yapılan A.B.Ç.’nin, kopan uzvunun kurtarılabilmesi için mikrocerrahi ve ileri tedavi görmesi gerektiği rapor edildi.

DAKİKALARLA YARIŞ HAVA AMBULANSI DEVREYE GİRDİ

Kopan parmağın yeniden dikilebilmesi (replantasyon) için dakikaların bile hayati önem taşıması üzerine, hastane yönetimi Sağlık Bakanlığından acil hava ambulansı talebinde bulundu. Kısa sürede Darende’ye ulaşan helikopter ambulans, genç kadını hastaneden alarak Malatya merkezdeki tam donanımlı bir hastaneye sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan A.B.Ç.'nin ameliyat ve tedavi sürecinin devam ettiği öğrenilirken, kolluk kuvvetleri yaşanan iş kazasıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.