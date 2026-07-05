Darende ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan bir sürücü, ambulans helikopterle Malatya’ya sevk edildi.

Kaza, Sandıkkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.D. idaresindeki 01 CCD 05 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden İ.C. yönetimindeki 26 AGD 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Y.D. ile İ.C.’nin yanı sıra araçlarda bulunan Z.D., M.C., İ.C., H.C. ve M.C. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 40 yaşındaki İ.C., ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya’daki hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.