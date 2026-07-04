Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve faillerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine para nakline aracılık ettikleri belirlenen 38 şahsa ait banka hesap hareketleri inceleme altına alındı. Yapılan detaylı dijital ve finansal analizler sonucunda, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 824 milyon TL tutarında yasa dışı işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen deliller üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Malatya merkezli olmak üzere İstanbul ve İzmir'i de kapsayan 3 ilde, 24 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 49 adet dijital materyal ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

9 TUTUKLAMA

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 4 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.