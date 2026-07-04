Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü’nde hareketli günler yaşanıyor. CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, parti binasında yaşanan gerginlik, 3 ilçe başkanının görevden alınması ve Barış Yıldız’ın disipline sevk edileceği iddialarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Parti binasına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini belirten Satılmış, kurumsal kimliğe ve iç tüzüğe aykırı hareket edenlere karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.



"BASIN AÇIKLAMASI DEDİLER, SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ"

Çilingirle parti binasına girilen gecenin detaylarını paylaşan CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, sürecin bir basın açıklaması sözüyle başladığını ancak sonrasında kontrolden çıktığını belirtti. Satılmış, o gece yaşananları şu sözlerle özetledi:



"Gece parti binamıza girdiğimizde durumun bilgisini Barış Bey'e ilettik. Barış Bey de bize bu durumla alakalı gelip bir basın açıklaması yapacaklarını söyledi. Biz de 'Tabii ki parti sizin kendi partiniz, gelip basın açıklaması yapabilirsiniz' diyerek sözleştik. Ancak bu basın açıklaması ne yazık ki bir saldırıya dönüştü. Biz kendilerine güvenerek binada 3-4 arkadaşımızı bırakmıştık ve bu arkadaşlarımıza kadar uzanan bir saldırı gerçekleşti."



"ÖFKELİ KALABALIĞI PARTİ BİNASINA YÖNLENDİRDİLER"

Olay sırasında sükunet çağrısı yaptığını ancak karşı tarafın öfkeyle hareket ettiğini dile getiren Satılmış, görevden alma gerekçelerini şu şekilde açıkladı:



"Ben herkesi sükunete davet ettim. Fakat öfkeli oldukları için bir takım hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. İlçe başkanlarıyla ilgili görüntülere dikkat ederseniz; öfkeli bir kalabalığı 'Parti binasının içerisine girin' diyerek içeri yönlendirdiler. Böyle öfkeli bir tepki vermek açıkça parti suçudur. Biz de bu yüzden mecbur kalıp 3 ilçe başkanını görevden almak durumunda kaldık."



BARIŞ YILDIZ DİSİPLİNE Mİ SEVK EDİLİYOR?

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Barış Yıldız’ın disiplin süreciyle ilgili iddialara da açıklık getiren İl Başkanı Hakan Satılmış, şu an için il yönetiminin gündeminde böyle bir karar olmadığını belirterek,



"Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir üye, bir kişi hakkında dilekçe verebilir. Bu dilekçeyi değerlendirip değerlendirmemek tamamen il yönetiminin kararıdır. Yalnız il yönetiminin şu anki gündeminde böyle bir karar bulunmuyor"



dedi.



"TÜZÜĞE UYMAYAN GÖREVDEN ALINIR"

Gelecek hafta ilçe başkanlarıyla bir araya geleceklerini duyuran Satılmış, partinin kurumsal çizgisine vurgu yaparak,



"Önümüzdeki hafta içerisinde ilçe başkanlarıyla bir toplantı düzenleyeceğiz ve elbette katılım göstermelerini isteyeceğiz. Süreç içerisinde kardeşlik bağıyla hareket ederlerse kimseyi görevden alma gibi bir niyetimiz yok. Ama partiye, partinin kurumsal kimliğine ve iç tüzüğüne göre hareket etmezlerse tabii ki yeni görevden almalar olabilir. Biz yine de herkesi sağduyuya, birliğe ve kardeşliğe davet ediyoruz"

açıklamasında bulundu.



GÖREVDEN ALINAN İLÇE BAŞKANLARI

Yeni parti yönetimin aldığı karar doğrultusunda görevden alınan ilçe başkanları:

Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayas,

Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy,

Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan.