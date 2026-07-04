Malatya’da hem işletme ekiplerinin hem de müteahhit firmaların sahada olacağı çalışmalar kapsamında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti saatlerine karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

İşte 4 Temmuz Cumartesi günü Malatya'da elektriklerin kesileceği ilçe ilçe tam liste ve çalışma saatleri:

4 TEMMUZ MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ İLÇE İLÇE TAM LİSTE

YAZIHAN İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Etkilenen Mahalleler: Doğuş Mahallesi, Yeni Mahallesi.

DOĞANŞEHİR İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Yolkoru Mahallesi.

BATTALGAZİ İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Bağtepe Mahallesi, Orduzu Mahallesi.

Planlanan elektrik kesintileri, şebeke çalışmalarının gidişatına göre belirtilen saatlerden daha erken veya geç sona erebilir. Elektrikle çalışan hassas cihazlarınızın zarar görmemesi adına, kesinti başlamadan önce fişlerini çekmeniz önemle tavsiye edilir.