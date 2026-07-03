Jeoloji alanında yürüttüğü çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya platformu üzerinden İstanbul'u bekleyen büyük depreme ilişkin güncel analizlerini paylaştı. Bektaş Marmara Denizi'nde kaydedilen Silivri merkezli sarsıntıların derinlerdeki jeolojik sisteme ışık tuttuğunu anlattı. Elde edilen yeni bulguların metropolü tehdit eden büyük sarsıntı riskinin sil baştan incelenmesini gerektirecek nitelikte mesajlar barındırdığını belirtti.

MARMARA DENİZİ DOĞAL BİR FİLTRE GÖREVİ ÜSTLENİYOR

Prof. Dr. Bektaş derin deniz çukurlarının fay hattından yayılan enerji dalgalarını doğrudan etkilediğini açıkladı. Bölgenin jeolojik mekanizmasını inceleyen uzman, deniz tabanında kilometrelerce kalınlığa ulaşan yumuşak tortul tabakasının enerjiyi emdiğini bildirdi. Bu yumuşak sediman katmanı, fay sürünmesi ve gerilimin tali faylara yayılması süreçleriyle birleştiğinde yıkıcı enerjiyi değiştiren devasa bir sönümleyiciye dönüşüyor.

Bu doğal bariyer süreci deprem kaynağından yeryüzüne ulaşan sismik dalgaları mutlak surette değişime uğratıyor.

UZUN SÜREN ANCAK İVMESİ DÜŞÜK SARSINTI BEKLENTİSİ

Filtreleme mekanizmasının sahada yaratacağı sonuçları yorumlayan Bektaş, analizlerin alışılmışın dışında veriler sunduğunu aktardı. Meydana gelen sarsıntı yeryüzünde "daha düşük bir sarsıntı ivmesi ancak daha uzun süren bir deprem kaydı" olarak ölçülüyor.

İvme hızı düşse de dalgaların yerleşim alanlarında hissedilme süresi uzuyor.

YÜKSEK KATLI BİNALAR İÇİN SİSMİK TEHLİKE

Yeni sismik dalga modelinin yapı stoku üzerindeki etkisini hesaplayan bilim insanı, zayıf zeminlerde inşa edilen binaların yüksekliğine göre farklı reaksiyonlar göstereceğini söyledi.

Deniz tabanındaki sönümleme özelliğinin az katlı binalar için yapısal avantaj sağladığını bildirdi. Bir ile beş kat arasındaki yapıların düşük ivmeli dalga tipini daha kolay savuşturabileceğini vurgulayan jeoloji uzmanı, beş ile on kat arasındaki binalar için sürecin çok daha tehlikeli olacağını anlattı. Uzun süren sarsıntı dalgasının yüksek binaları ciddi şekilde yoracağını savunan Bektaş, mevcut çok katlı yapıların mutlaka titizlikle incelenmesini istedi.