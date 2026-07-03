Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve mülk sahibinin gözü kulağı temmuz ayı tavan zam oranındaydı. TÜİK tarafından paylaşılan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre, bu ay yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal tavan artış oranı yüzde 32,03 olarak ilan edildi. Ancak asrın felaketinin ardından konut stokunun daraldığı ve barınma krizinin sürdüğü Malatya'da, bu oran piyasada adeta bir temmuz kabusuna kapı araladı.

Konuyla ilgili Busabah’a özel açıklamalarda bulunan Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, deprem bölgesindeki kiralık mülklerin genel ekonomik göstergelerle değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"TEFE-ÜFE RAKAMLARI MALATYA’DAKİ KİRALARI TETİKLİYOR"

Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verilerinin Malatya iç piyasasında fiyatları suni bir şekilde yükselttiğini ifade eden Başkan Ali Özgül, şehrin dinamiklerinin normalleşmediğini hatırlattı. Genel hesaplama modellerinin Malatya'yı olumsuz etkilediğini belirten Özgül, şu kritik tespiti yaptı:

"Her ay TÜİK'in açıkladığı rakamlar, kira artış rakamları Malatya'yı devamlı etkilemektedir. Ve deprem bölgesi olduğu için kira artışlarının dışında tutulması gerekiyor. Her ay açıklanan TEFE-ÜFE Malatya'nın kiralarını biraz yükseltmektedir."

"POZİTİF AYRIMCILIK İSTİYORUZ"

Malatya’nın ayağa kalkabilmesi ve vatandaşların barınma yükünün hafifletilebilmesi için merkezi yönetimin devreye girmesi gerektiğini savunan Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, bu talebi daha önce de defaatle dile getirdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özgül, şehre özel bir muafiyet zırhı getirilmesini isteyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza da birkaç defa tekrarladım, yine tekrarlayacağım; Malatya'ya pozitif bir ayrıcalığın olması gerekiyor."

TEMMUZ 2026 YENİ KİRA ARTIŞ LİSTESİ

Belgelerindeki yüzde 32,03'lük tavan zam oranına göre, mevcut kiranıza gelecek farklar ve ödeyeceğiniz yeni tutarlar şu şekilde listelenmiştir:

Mevcut Kira: 15.000 TL

Zam Farkı: 4.804 TL

Yeni Temmuz Kirası: 19.804 TL

Mevcut Kira: 20.000 TL

Zam Farkı: 6.406 TL

Yeni Temmuz Kirası: 26.406 TL

Mevcut Kira: 25.000 TL

Zam Farkı: 8.007 TL

Yeni Temmuz Kirası: 33.007 TL

Mevcut Kira: 30.000 TL

Zam Farkı: 9.609 TL

Yeni Temmuz Kirası: 39.609 TL

Mevcut Kira: 35.000 TL

Zam Farkı: 11.210 TL

Yeni Temmuz Kirası: 46.210 TL

Mevcut Kira: 40.000 TL

Zam Farkı: 12.812 TL

Yeni Temmuz Kirası: 52.812 TL

Mevcut Kira: 45.000 TL

Zam Farkı: 14.413 TL

Yeni Temmuz Kirası: 59.413 TL

Mevcut Kira: 50.000 TL

Zam Farkı: 16.015 TL

Yeni Temmuz Kirası: 66.015 TL

Mevcut Kira: 55.000 TL

Zam Farkı: 17.616 TL

Yeni Temmuz Kirası: 72.616 TL

Mevcut Kira: 60.000 TL

Zam Farkı: 19.218 TL

Yeni Temmuz Kirası: 79.218 TL

Mevcut Kira: 65.000 TL

Zam Farkı: 20.819 TL

Yeni Temmuz Kirası: 85.819 TL

Mevcut Kira: 70.000 TL

Zam Farkı: 22.421 TL

Yeni Temmuz Kirası: 92.421 TL

Mevcut Kira: 75.000 TL

Zam Farkı: 24.022 TL

Yeni Temmuz Kirası: 99.022 TL

Mevcut Kira: 80.000 TL

Zam Farkı: 25.624 TL

Yeni Temmuz Kirası: 105.624 TL

Mevcut Kira: 85.000 TL

Zam Farkı: 27.225 TL

Yeni Temmuz Kirası: 112.225 TL

Mevcut Kira: 90.000 TL

Zam Farkı: 28.827 TL

Yeni Temmuz Kirası: 118.827 TL

Mevcut Kira: 95.000 TL

Zam Farkı: 30.428 TL

Yeni Temmuz Kirası: 125.428 TL

Mevcut Kira: 100.000 TL

Zam Farkı: 32.030 TL

Yeni Temmuz Kirası: 132.030 TL

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında belirlediği yüzde 32,03'lük Temmuz kira zam sınırı, makroekonomik açıdan bir denge arayışı olabilir. Fakat bu denge, Malatya gibi olağanüstü kriz bölgelerinde maalesef ters tepmektedir. Deprem bölgesi gerçeğiyle tamamen çelişen bu genel artış oranları, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki gerilimi tırmandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül’ün Cumhurbaşkanlığı makamına yönelttiği "pozitif ayrımcılık" talebi, sadece sektörel bir istek değil; Malatya'nın göç vermesini engelleyecek ekonomik bir tedbir çağrısıdır. Eğer bu şehirde hayatın durmasını, nitelikli nüfusun şehri tamamen terk etmesini istemiyorsak, Ankara'nın Malatya’yı genel kira zam mevzuatından muaf tutacak esnek ve yerel çözümleri acilen masaya yatırması gerekmektedir.