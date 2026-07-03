Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Malatya’da ve tüm Türkiye'de milyonlarca vatandaşın beklediği SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zamları resmen netleşti. Yılın ilk 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, emeklilerin maaşlarına yüzde 17,75 oranında zam yansıtılacak.

Malatya’daki binlerce emekli vatandaş, yeni dönemde cebine girecek parayı hesaplamaya başladı. Açıklanan verilere göre mevcut kök maaşlar yüzde 17,75'lik artışla yeniden şekillendi.

Yapılan hesaplamalara göre; mevcut maaşı 20 bin TL olan bir emeklinin zamlı maaşı 23 bin 550 TL'ye yükselirken, 25 bin TL alan bir emeklinin yeni maaşı 29 bin 437,50 TL oldu. Maaşı 30 bin TL seviyesinde olan vatandaşların cebine bundan sonra 35 bin 325 TL girecek, üst sınır bandında olan ve 34 bin TL alan emeklilerin maaşı ise 40 bin 35 TL seviyesine kadar ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÖZLER MECLİS'TE!

Artışlara rağmen, taban maaş uygulamasıyla ilgili kritik bir detay bulunuyor. Mevcut sistemde 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı sınırının resmi olarak değiştirilmesi sadece kanun teklifiyle mümkün olabiliyor. Dolayısıyla enflasyon zammının ötesinde bir taban maaş artışı ya da ekstra refah payı düzenlemesi için yasal bir prosedürün tamamlanması gerekiyor.

KRİTİK SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Malatyalı emeklilerin de yakından takip ettiği bu yasal düzenleme için Ankara'da şu adımlar atılacak:

Hazırlanan kanun teklifi ilk olarak ilgili TBMM Komisyonu'nda görüşülerek olgunlaştırılacak.

Komisyondan onay alan teklif, Meclis Genel Kurulu'na sevk edilerek milletvekillerinin oylamasına sunulacak.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girecek.