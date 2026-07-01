6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yıkım yaşayan ve yeniden yapılanma sürecine giren Malatya’da, konut ve iş yeri kiralarında yaşanan fahiş artışlar ile kafa karışıklığına son vermek için düğmeye basıldı. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, kentteki kira fiyatlarını normal seviyelere çekmek ve mülk sahiplerinin yüksek taleplerini dizginlemek amacıyla oda bünyesinde 10 kişilik özel bir komisyon kurulduğunu açıkladı.

Emlakçılar odası olarak büyük bir sorumluluk taşıdıklarını belirten Başkan Ali Özgül,

"6 Şubat depreminden sonra şehrimizin yeniden yapılanması nedeniyle konut ve iş yeri kiralarında yaşanan kafa karışıklığının giderilmesi için kiraların belirli bir standartlar seviyesine getirilmesi, mülk sahiplerinin kafa karışıklığının giderilmesi ve yüksek kira taleplerinin normal seviyeye çekilmesi için emlakçılar odası olarak sorumluluğumuzun olduğunu düşündük. Bu doğrultuda 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Emlakçılar Odası üyelerimiz arasında 10 kişilik bir komisyon oluşturdum"

şeklinde konuştu.

ÇARŞI MERKEZİNDEKİ İŞ YERLERİ YAKIN MARKAJDA

Komisyonda yer alan uzman isimlerin Malatya genelinde detaylı bir fiyat haritası çıkaracağını vurgulayan Özgül, özellikle ticaretin kalbi olan çarşı merkezine dikkat çekti:

Konutlar için: Mahalle mahalle gezilerek olması gereken alt ve üst kira limitleri belirlenecek.

İş yerleri için: Özellikle deprem sonrasında çarşı merkezinde tavan yapan iş yeri kiralarının makul seviyelere çekilmesi için olması gereken fiyatlar tek tek raporlanacak.

"BU ŞEHRE HEPİMİZİN BORCU VAR"

Çalışmanın en kısa sürede tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacağını müjdeleyen Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, şehirdeki tüm mülk sahiplerine ve paydaşlara da anlamlı bir çağrıda bulundu. Özgül,

"Komisyonumuzun belirlediği iş yeri ve konut kiralarını siz kıymetli basın çalışanları arkadaşlarım ile en kısa zamanda paylaşacağım. Bu şehre hepinizin borcu var. Bu şehrin ayağa kalkması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor düşüncesiyle bu çalışmayı başlatmış bulunuyorum"

diyerek Malatya’nın dayanışma ile ayağa kalkabileceğini belirtti.

Komisyonun hazırlayacağı "Malatya Güncel Kira Standartları Raporu"nun, önümüzdeki günlerde basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.