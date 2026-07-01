Temmuz 2026 emekli maaşı zamlarına sayılı günler kala, Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, Malatya’da geçim mücadelesi veren binlerce emeklinin sesi oldu. Kentte yaşanan ekonomik çıkmazı ve deprem sonrası katlanan hayat pahalılığını sert sözlerle eleştiren Göktaş, Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.

Deprem sürecinin ardından Malatya'da barınma ve geçim şartlarının katlanılamaz boyuta ulaştığını söyleyen Göktaş,

“2002'de en düşük emekli aylığı ile 10 çeyrek altın alınabiliyorken, bugün en düşük maaşımız 2 çeyrek altın bile etmiyor. Önceden kira öder gibi ev sahibi olmak varken, şimdi Malatya'da ev satın alır gibi kira ödüyoruz. 2002'de bir çalışan emekli olduğunda aldığı tazminatla evini, arabasını alabiliyordu. 2008'de çıkarılan kanunla Aylık Bağlanma Oranı (ABO) yüzde 75'ten yüzde 38'e düşürüldü. Emeklinin hakkı yıllara yayılarak gasp edildi" Malatya’nın altında 2 milyon yıllık saatli bomba var! İçeriği Görüntüle

ifadelerine yer verdi.

MALATYA’DAN BAKANLARA "1000 DOLAR" SORUSU

Ekonomi yönetiminin milli gelir açıklamaları üzerinden Ankara'ya seslenen Malatya Şube Başkanı Göktaş, gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekti:

"Maliye Bakanı ve Çalışma Bakanı kişi başı milli gelirin 18 bin dolar olduğunu söylüyor. Bakanların kendi hesabına göre en düşük emekli aylığının 1500 dolar olması gerekirken, emekliye reva görülen 450-500 dolar. Malatya'dan soruyoruz: Bizlere verilmeyen o 1000 dolar kimlerin hesabında, kimlerin cebinde? Türk lirası karşılığı 67 bin lira diyorlar ama emekliye verdikleri 20 bin lira."

"MALATYALI EMEKLİ 65 YAŞINDAN SONRA EKMEK KAVGASINA DÜŞTÜ"

Kentteki emeklilerin meyve ve sebzeye dahi ulaşmakta zorlandığını belirten Göktaş, sandığı işaret etti. 17 milyon emeklinin büyük bir siyasi güç olduğunu hatırlatan Göktaş,

"Malatya'da emeklilerimiz 65-70 yaşından sonra evine ekmek götürebilmek için çalışmak zorunda kalıyor. Açlık bile artık lüks oldu. İktidarın tercihi her zaman zenginden, yandaştan ve mülteciden yana olmuştur. Emekli derhal seçim bekliyor"

ifadelerini kullandı.

MALATYA EMEKLİSİNİN İKTİDARDAN ACİL 7 TALEBİ

Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şubesi, kentteki ve Türkiye genelindeki emeklilerin nefes alabilmesi için acilen hayata geçirilmesi gereken 7 maddeyi sıraladı:

Açlık Sınırında Kök Maaş: En düşük emekli aylığı kök maaşları doğrudan açlık sınırına çekilmeli, zamlar bu rakam üzerinden yapılmalıdır.

Yılda 4 Maaş İkramiye: Bayram ikramiyeleri yasal statüye kavuşmalı; 2 dini ve 2 milli bayramda birer maaş tutarında ödenmelidir.

Promosyona Düzenleme: Banka promosyonları her yıl bir maaş tutarında olmalı, emekli sendikaları masada muhatap alınmalıdır.

Ücretsiz Sağlık: Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olmalı, ilaç ve doktor katkı payları kaldırılmalıdır.

Deprem Bölgesinde Konut Önceliği: Özellikle Malatya gibi konut krizinin yaşandığı bölgelerde, TOKİ projelerinde kiracı emeklilere öncelik verilmeli, peşinat ve taksitlerde kolaylık sağlanmalıdır.

Yerel Yönetimlerden Fatura Desteği: Malatya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, dar gelirli emeklilere kira, su ve doğalgaz/fatura desteği vermelidir.

Yeni Yaşam Evleri: Emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak "Yeni Yaşam Evleri" inşa edilmelidir.