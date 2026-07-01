Şenlik alanında kurulan stantlarda yüz boyama etkinlikleri, çocuk oyunları ve eğitici aktiviteler yapıldı. Nasrettin Hoca sahne gösterisinin yanı sıra halk oyunları ekipleri de performans sergiledi. Akşam saatlerinde ise katılımcılara yönelik bir müzik dinletisi sunuldu.

Etkinlikte, koruyucu aile sisteminin toplumda daha fazla tanınması ve yaygınlaşmasının önemine vurgu yapıldı.

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan,

"Bir çocuğun hayatına dokunmak, ona sevgiyle kucak açmak geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımlardan biridir. Sevgiyle büyüyen her çocuk, umut dolu yarınların teminatıdır. Sevgi dolu yuvaların çoğalmasını diliyor, tüm koruyucu ailelerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımızı sunuyoruz."

şeklinde konuştu.

Mehmet Ercan, çocukların güvenli ve huzurlu aile ortamlarında büyümelerinin önemini belirterek, koruyucu ailelik konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması adına benzer sosyal projeleri sürdüreceklerini ifade etti.

"EN ANLAMLI MİRAS"

Programda söz alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Cevdet Tatar ise koruyucu ailelik sisteminin toplumsal yapıyı güçlendirdiğine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Cevdet Tatar ise,

"Koruyucu ailelerimiz yalnızca çocuklarımızın değil toplumumuzun geleceğini de umut ışığı olan kahramanlarımızdır. Bir çocuğun elinden tutmak, onu sevgiyle büyütmek ve hayat yolunda cesaretle yürümeyi öğretmek belki de insanın en büyük fedakarlık, en anlamlı mirastır."

ifadelerine yer verdi.