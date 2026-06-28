Kirazın başkenti olarak anılan kadim bölge Çırmıhtı, tarihi anlardan birine ev sahipliği yaparken; festival alanı birlik, beraberlik ve umudun simgesi haline geldi.

Yeşilyurt Eski Kaymakamlık Binası önünde toplanan binlerce vatandaş, protokol üyeleri, sporcular ve sivil toplum kuruluşları, davul-zurna eşliğinde dev bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Türk bayraklarıyla donatılan caddelerde tam bir görsel şölen yaşandı. Yeşilyurt Güreş Sahası’nda son bulan yürüyüşün ardından sahne alan mehteran takımının gösterisi, katılımcılara duygu dolu ve coşkulu anlar yaşattı.

"İKİ YILDA AYAĞA KALKACAĞIZ SÖZÜNÜ TUTTUK!"

Açılış töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, ilçenin vizyon projelerini ve deprem sonrası gelinen son noktayı şu sözlerle özetledi:

"Hemşehrilerimize verdiğimiz 'İki yılda ayağa kalkacağız' sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çırmıhtı başta olmak üzere tarihi ve turistik bölgelerimizi yeniden cazibe merkezi yapıyoruz. Lezzet Caddesi Restorasyon Projemiz, 180 dönümlük Rezerv Alan Projemiz ve Beylerderesi Yaşam Vadisi yatırımlarımızla bu kadim coğrafyayı hep birlikte ihya edeceğiz."

PROTOKOLDEN TAM DESTEK

Malatya Valisi Seddar Yavuz: "Cumhurbaşkanımızın güçlü vizyonuyla geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda."

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er: "Bu festival, Malatya'mızın sosyal ve kültürel hayatına yeni bir canlılık kazandırdı. Kültürel belediyecilik anlayışıyla şehri ayağa kaldırmaya devam edeceğiz."

EN İYİ KİRAZLAR YARIŞTI: İŞTE ÖDÜL KAZANAN ÜRETİCİLER!

Festivalin en çok merak edilen etkinliklerinden biri olan "En İyi Dalbastı Kirazı Yarışması" büyük bir rekabete sahne oldu. Jürinin tat, renk ve irilik kriterlerine göre yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye giren üreticilere ödülleri Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışmada büyük ödül olan 20 bin TL’lik birincilik ödülünü Arda Küçükkuş kazanırken, 15 bin TL’lik ikincilik ödülü Emir Ömer Özendi’ye, 10 bin TL’lik üçüncülük ödülü ise Şeyma Kızıltan’a gitti. Yarışmanın mansiyon ödülüne layık görülen Abdurrahman Uçar ise 7 bin 500 TL para ödülünün sahibi oldu.

KARAKUCAK GÜREŞLERİ NEFES KESTİ

Protokol konuşmaları ve ödül töreninin ardından, festivalin en köklü geleneklerinden biri olan Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri başladı. Güreş Ağalığını Adil Nalbant’ın üstlendiği müsabakalarda minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yüzlerce pehlivan er meydanına çıktı. Tribünleri hıncahınç dolduran Malatyalılar, centilmence geçen kıran kırana mücadeleleri soluksuz izledi.

Festivalde ayrıca, organizasyonun markalaşmasında büyük emeği olan merhum belediye başkanları Mehmet Kavuk ve Soysal Kekevi de unutulmadı; ailelerine ve festival destekçilerine vefa plaketleri sunuldu.