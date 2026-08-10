Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin yeniden inşa ve imar sürecine yönelik ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Kuzey Çevre Yolu, Yaka Anayolu ve Dilek Anayolu güzergâhları üzerinde bulunan ve imar planlarında ticari alan olarak belirlenen bölgede yeni yolların açılması için yoğun mesai harcıyor. Bölgedeki arsa, dükkan ve ticari yatırım değerlerine doğrudan temas edecek proje kapsamında yaklaşık 7 kilometrelik yeni ulaşım ağı oluşturuluyor.

2,3 KİLOMETRELİK BÖLÜM ULAŞIMA AÇILDI

Toplamda 15 ile 20 metre genişliğinde planlanan yolların şu ana kadar 2,3 kilometrelik bölümü tamamlanarak ulaşıma kazandırıldı. Yürütülen yol açma ve genişletme çalışmalarıyla bölgenin altyapısının güçlendirilmesi, yeni kurulacak ticari alanların kentin ana ulaşım arterleriyle bağlantısının sağlanması ve gelecekte oluşacak yatırım alanlarının ulaşım ihtiyacının şimdiden karşılanması hedefleniyor.

BAŞKAN GEÇİT ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Atay ve Mehmet Cüreoğlu ile Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Yaka Mahallesi’ndeki saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Geleceğin Yeşilyurt’unu bugünden planladıklarını belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilyurt’umuzun yeniden inşa, imar ve ihya sürecini sadece mevcut yollarımızı yenileyerek değil, geleceğin Yeşilyurt’unun ulaşım altyapısını bugünden planlayarak sürdürüyoruz. Yaka Mahallemizde, Kuzey Çevre Yolu, Yaka Anayolu ve Dilek Anayolu üzerinde ticari alan olarak planlanan bölgede yaklaşık 7 kilometrelik yeni yol ağı oluşturuyoruz. 15 ve 20 metre genişliğinde planlanan yollarımızın şu ana kadar 2,3 kilometrelik bölümünü açtık. Malatya Büyükşehir Belediyemizle iş birliği ve koordinasyon içerisinde yollarımızı etap etap hizmete açıyoruz. Yeni ulaşım akslarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede yeni iş ve yatırım alanları oluşacak, ticari hareketlilik artacak ve Yeşilyurt ile Malatya ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır."

KONUT ALANINDAN TİCARET ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bölgenin geçirdiği stratejik değişime dikkat çeken Başkan Geçit, daha önce konut alanı olan bölgenin imar uygulamalarıyla ticaret alanına dönüştürüldüğünün altını çizerek şunları söyledi:

"Malatya’nın yeniden inşa ve imar sürecini, şehrimizin değişen ihtiyaçlarını ve gelecekteki gelişim potansiyelini göz önünde bulundurarak bu bölgeyi ticaret alanına dönüştürdük. Malatya merkezine yakın ve ulaşım açısından stratejik bir konumda bulunan Yaka Mahallemiz, önümüzdeki süreçte ticaretin önemli merkezlerinden biri olacaktır. Burada hayata geçirilecek yeni projeler ve yatırımlarla birlikte özellikle büyük ölçekli iş yerlerine yönelik ihtiyaç da önemli ölçüde karşılanmış olacak. Amacımız, vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânlarına kavuşması, aynı zamanda ilçemizin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlayacak yeni alanların ulaşılabilirliğini artırmaktır. Bu süreçte özverili çalışmalarından dolayı Başkan Yardımcılarımıza, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile sahadaki çalışmaları büyük bir gayretle yürüten Fen İşleri Müdürlüğümüzde ki kıymetli mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." Yeşilyurtspor’da Malatya etabı bitti: Takım Kızılcahamam yolcusu! İçeriği Görüntüle