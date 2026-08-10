Deprem öncesinde bodrum katlarda bulunan yaklaşık 150 esnafa yeni iş yerleri için kura hakkı tanınmazken, bu işletmelere dükkan karşılığında belirli bir ödeme yapılması teklif edildi. Ancak önerilen rakamların mevcut piyasa koşullarında bir yıllık kira bedelini dahi karşılamaması esnafın tepkisine yol açtı.

"BİR YILLIK KİRA BEDELİNİ DAHİ KARŞILAMIYOR"

Saha ziyaretlerinde esnafın sorunlarını dinleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bodrum kat esnafının yok sayıldığını vurguladı. Bu işletmelerin şehrin ekonomisinin bir parçası olduğunu belirten Sadıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde saha ziyaretlerimizde bizlere iletilen sorunların başında deprem öncesi bodrum katta iş yeri bulunan esnafların mağduriyeti geliyor. Deprem öncesinde bodrum katta faaliyet gösteren esnafımız bugün adeta yok sayılıyor. Oysa bu işletmelerimizin tamamı depremden önce Malatya'nın ticari hayatının bir parçasıydı. Babadan dededen beri esnaflık yapan, vergisini ödeyen, istihdam sağlayan, üretim yapan ve şehrin ekonomisine katkı sunan işletmelerimizdi. Deprem nedeniyle zaten iş yerlerini kaybettiler, şimdi bir de yeni iş yeri kura sürecinin dışında bırakılmaları kabul edilebilir değil. Bodrum kat dükkan sahiplerine iş yerleri yerine para ödenmesi teklif ediliyor. Ancak konuşulan rakamlar, bugün Malatya'da bir iş yerinin bir yıllık kira bedelini dahi karşılamıyor. Bu işletmelerimizin yeniden ticaret hayatına dönmesi için gerçekçi ve hakkaniyetli bir çözüm üretilmelidir."

"TİCARETİN CANLANMASI İÇİN HİÇBİR İŞLETME GERİDE BIRAKILMAMALI"

Yeniden inşa sürecinde yeni mağduriyetlerin oluşturulmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Sadıkoğlu, taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bizim talebimiz çok açık; depremde iş yerini kaybeden esnafımız, yeniden yapılanma sürecinde de kaybedilmesin. Yeni Malatya'yı inşa ederken yeni mağduriyetler oluşturulmamalı. Kura sürecinin dışında kalan bodrum kat esnafımızın durumu yeniden değerlendirilmeli, kendilerine adil ve uygulanabilir bir çözüm sunulmalıdır. Şehirleri binalar ayağa kaldırır ama şehir ekonomisini esnaf ve tüccar ayağa kaldırır. Dolayısıyla ticaretin yeniden canlanmasını istiyorsak, depremden etkilenen hiçbir işletmemizi geride bırakmamalıyız."

TALEPLER BAKANLIKLARA İLETİLDİ

MTSO olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Sadıkoğlu, bodrum kat işletme sahiplerinin mağduriyetini ve taleplerini resmi yazıyla ilgili bakanlıklara ve kurumlara aktardıklarını bildirdi.