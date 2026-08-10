6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen Malatya'da, imalat sanayisindeki hasarların giderilmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yapımı tamamlanan Yeşilyurt Sanayi Alanı 714 İşyeri Projesi kapsamında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Proje bünyesinde daha önce gerçekleştirilen ilk kura çekimi sonrasında işyerlerini teslim almayan veya çeşitli idari ve hukuki gerekçelerle tahsisi iptal edilen dükkanlar için yeniden kura süreci başlatıldı.

KURALAR NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Afet Bölgelerinde Sanayi Alanları ile Sanayi İşyerlerine İlişkin Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; Karma sektöründe 4, Metal İşleri sektöründe ise 1 olmak üzere toplam 5 boş işyerinin kura çekimi yapıldı.

Söz konusu kura çekimi, 6 Ağustos 2026 tarihinde İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nde talep sahiplerine teslim edilmek üzere noter huzurunda tamamlandı.

YEŞİLYURT SANAYİ ALANI KURA SONUÇLARI VE HAK SAHİPLERİ LİSTESİ

Noter denetiminde yapılan kura çekimi sonucunda 120 metrekare büyüklüğündeki işyerlerini kazanmaya hak kazanan isimler, dükkan blok ve kapı numaraları şu şekilde açıklandı:

T. ILICAK / F. ILICAK – Karma Sektörü, 12. Blok, 12 Numaralı İşyeri (120 metrekare)

– Karma Sektörü, 12. Blok, 12 Numaralı İşyeri (120 metrekare) M. ÖNCÜLER – Karma Sektörü, 12. Blok, 16 Numaralı İşyeri (120 metrekare)

– Karma Sektörü, 12. Blok, 16 Numaralı İşyeri (120 metrekare) Dağıstanlı Hırd. Boya İnş. San. Ltd. Şti. – Karma Sektörü, 18. Blok, 24 Numaralı İşyeri (120 metrekare)

– Karma Sektörü, 18. Blok, 24 Numaralı İşyeri (120 metrekare) O. BAZNA – Karma Sektörü, 18. Blok, 26 Numaralı İşyeri (120 metrekare)

– Karma Sektörü, 18. Blok, 26 Numaralı İşyeri (120 metrekare) T. DOKUZAĞAÇ – Metal İşleri Sektörü, 21. Blok, 29 Numaralı İşyeri (120 metrekare)

T.C. Malatya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10.08.2026 tarihli bülten ile kura sonuçları resmi olarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.