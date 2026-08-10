Yeşilyurt’ta 80-100 liradan satılan kirazın kaderini değiştirecek dev hamle Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geldi! Fiyatı 300-400 lira bandına çıkaracak soğuk hava deposu projesi için Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’ten onay çıktı. İşte Çırmıhtı, Gündüzbey, Konak ve Barguzu üreticisini sevindiren projenin tüm detayları...

Festival Beklenen Faydayı Sağlamadı Çözüm Meclise Taşındı

Malatya’da 28 Haziran 2026’da 3 yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirilen Yeşilyurt Kiraz Festivali, üreticilerin beklentilerini karşılamaya yetmedi. Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin ağustos ayı toplantısında gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan Yeni Parti Meclis Üyesi Mahir Karakaya, festival sürecinde saha görüşmeleri yaptığını belirterek organizasyonun kiraz üreticisine beklenen ekonomik katkıyı sunamadığını açıkça ifade etti.

Kirazın Kalbinde Acil İhtiyaç Soğuk Hava Deposu

Yeşilyurt’un kadim kiraz üretim merkezleri olan Çırmıhtı, Gündüzbey, Konak ve Barguzu bölgelerindeki üreticilerin en büyük sorununun pazar ve depolama yetersizliği olduğunu vurgulayan Karakaya, köylünün emeğinin karşılığını alabilmesi için acil adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Bölgede AR-GE çalışmaları yapılarak kiraz kurutması, pestili, şekerlemesi, lokumu ve meyve suyu gibi katma değerli ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiğini belirten Karakaya, bunlardan çok daha acil ve kritik olan hamleyi açıkladı: Soğuk Hava Deposu.

"Ürün 80-100 Liradan 300-400 Liraya Yükselecek"

Mecliste üreticinin sesi olan Mahir Karakaya, projenin bölgeye sağlayacağı devasa ekonomik dönüşümü şu sözlerle özetledi:

"Görüşmelerimizde festivalin üreticiye beklenen faydayı sağlamadığı görülmüştür. Bölge halkının katma değerli ürünlere yönelmesi şart ancak her şeyden önce acil olarak bir soğuk hava deposuna ihtiyacımız var. Soğuk hava deposu kurulduğu zaman köylümüz dalındaki ürününü 80-100 lira yerine 300-400 liraya satabilecek. Bu adım kiraz yetiştiriciliğini büyüterek bölgenin kalkınmasına büyük katkı sunacak."

15-20 Milyon Liralık Yatırım Belediye Öz Kaynaklarıyla Yapılabilir

Soğuk hava deposunun sanıldığı gibi devasa bir maliyeti olmadığını belirten Karakaya, projenin finansmanına ilişkin de somut bir yol haritası sundu. Tesisin 15-20 milyon lira gibi erişilebilir bir bütçeyle, proje destekleri veya doğrudan Yeşilyurt Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla hızla hayata geçirilebileceğini vurguladı.

Başkan İlhan Geçit’ten Proje Hazırlık Talimatı!

Mecliste dile getirilen somut ve üretici odaklı bu öneri, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’ten tam destek gördü. Yeşilyurt kirazının hak ettiği değeri bulması ve üreticinin kazancının artırılması adına öneriyi olumlu karşılayan Başkan Geçit, soğuk hava deposu projesinin hazırlanması için ilgili birimlere derhal çalışma talimatı verdi.

Belediye birimlerinin başlatacağı fizibilite ve proje çalışmasının ardından, Çırmıhtı'dan Barguzu'ya kadar tüm Yeşilyurt kiraz üreticisinin kaderini değiştirecek adımların atılması bekleniyor.