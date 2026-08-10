Malatya’da yaşayan okuma yazması olmayan Yusuf Saraç, amcasının "Evinizin elektriği kaçak, abonelik yapacağız" sözüne inanarak attığı imzanın bedelini ağır ödedi. Yıllar sonra 44 dönümlük arazisinin ve evinin amcasının üzerine geçirildiğini öğrenen 6 kişilik aile, çıkarıldıkları evlerinin ardından çaresizce konteynere sığındı. İki çocuğu hasta olan aile yetkililerden ve adli makamlardan uzanacak yardım elini bekliyor.

Abonelik Diye İmzalatıp Tapuyu Üzerine Geçirdi

Malatya'da yaşayan 59 yaşındaki Yusuf Saraç, amcası K.S.'nin elektrik aboneliği bahanesiyle kendisini kandırdığını öne sürdü. Okuma yazması bulunmayan ve psikolojik sorunları olan Saraç, attığı imzanın bir satış sözleşmesi veya vekaletname olduğunu yıllar sonra acı bir şekilde öğrendi. Baba Saraç,

"Beni 'kaçak elektrik var, abonelik yapalım' diyerek kandırdı. 44 dönüm arazimizi ve evimizi elimizden aldı"

dedi.

Evden Çıkarılan 6 Kişilik Aile Konteynere Sığındı

Yaklaşık 2 ay önce icra kanalıyla evlerinden çıkarılan 6 kişilik Saraç ailesine, mahallenin eski muhtarı Yusuf Solak kucak açtı. Aileyi kendi bahçesindeki konteynere yerleştiren Solak:

"Sokağa atıldılar, 4 çocukları var ve ikisinin sağlık sorunları bulunuyor. Deprem zamanında aldığım konteyneri kendilerine tahsis ettim ama önümüz kış. Bu şartlarda burada yaşamaları imkansız"

ifadelerini kullandı.

Para Nereye Gitti, Bu Para Nasıl Ödendi?

Aksaray Mahallesi'nin önceki dönem muhtarı Yusuf Solak, konunun adli makamlarca detaylıca incelenmesi gerektiğini belirtti. Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını ancak henüz bir sonuç alamadıklarını ifade eden Solak;

"Yusuf Saraç okuma yazması olmayan, kendisini savunamayan bir insan. Eğer bu arazi satıldıysa parası nerede? Satış yoksa bu insanların hakkı nerede? Hukuki desteğe ve yetkililerin adaletine ihtiyaçları var"

çağrısında bulundu.

Gözyaşlarıyla Yardım Çağrısı: "Sesimizi Duyun!"

42 yaşındaki anne Gülşah Saraç ise hasta çocukları ve eşiyle birlikte çaresiz kaldıklarını belirterek:

"Dört çocuğum var, ikisinin sağlık sorunları büyük. Eşimin durumundan faydalanıp kandırdılar. Hayırseverlerin desteğiyle yapılan evimizden bile çıkarıldık. Kış kapıda, komşunun konteynerinde yaşamaya çalışıyoruz. Lütfen sesimizi duyun, bize yardım edin"

diyerek yetkililerden yardım istedi.