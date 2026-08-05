“Türkiye'nin Veri Haritası” çalışması kapsamında temmuz ayı araştırması kamuoyuyla paylaşıldı. YSK'nın muhtemel bir kararı üzerine “YSK Yeni Parti'yi veto ederse...” senaryosu üzerinden yapılan simulasyon, seçmenin güncel eğilimini gözler önüne serdi.

Hazırlanan veri analizi ve sonuç simülasyonuna göre Türkiye genelindeki oy oranlarında dikkat çeken bir tablo oluştu.

İşte Parti Parti Türkiye Geneli Oy Oranları:

AK Parti: %27,8

DEM Parti: %15,8

İYİ Parti: %14,9

MHP: %8,5

CHP: %7,8

ZAFER Partisi: %7,5

TİP: %4,2

Yeniden Refah Partisi (YRP): %4,0

Anahtar Parti: %3,4

YENİ YOL (SP & DEVA): %2,2

BBP: %1,3

HÜDA PAR: %0,6

DP: %0,6

BTP: %0,5

Diğerleri: %0,9

İllere Göre Harita: 57 İlde AK Parti Birinci!

Anket sonuçlarının haritaya yansımasında en büyük payı yine sarı renkle simgelenen AK Parti üstlendi. Hazırlanan harita simülasyonuna göre 57 ilde AK Parti seçimi önde tamamlıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 17 ilde DEM Parti birinci parti konumunu korurken, Ege kıyılarında hareketlilik dikkat çekiyor. İYİ Parti 5 ilde ipi göğüslerken, MHP ise 2 ilde sandıktan birinci çıkmayı başarıyor.

Malatya'da Sandıktan Hangi Parti Çıktı?

Bölgesel verilere ve harita analizine bakıldığında Doğu Anadolu'nun kilit şehirlerinden Malatya’da AK Parti’nin birinci parti konumunu sürdürdüğü görülüyor. Şehirdeki seçmen tercihinde AK Parti açık ara öne çıkarken, bölge genelindeki ittifak dengeleri de Malatya özelindeki oy dağılımını tahkim ediyor.

İttifakların Oy Oranlarında Son Durum

Seçim simülasyonunda ittifak bloklarının toplam oy oranları da dikkat çekici veriler sunuyor:

Cumhur İttifakı (%38,2): AK Parti (%27,8), MHP (%8,5), BBP (%1,3) ve HÜDA PAR (%0,6) toplamıyla zirvedeki yerini koruyor.

Ülkü İttifakı (%22,4): İYİ Parti (%14,9) ve Zafer Partisi (%7,5) birlikteliği güçlü bir oy oranına ulaşıyor.

Emek İttifakı (%20,0): DEM Parti (%15,8) ve TİP (%4,2) ile %20 barajına ulaşıyor.

Yeniden Diriliş İttifakı (%9,6): YRP (%4,0), Anahtar Parti (%3,4) ve YENİ YOL (%2,2) ile dikkat çeken bir çıkış sergiliyor.

CHP: Tek başına %7,8 oy oranıyla listede yer alıyor.

Diğer Partiler: %2,0

Araştırmanın Künyesi ve Metodolojisi

Seçmen eğilimini ölçen bu geniş kapsamlı çalışma, tamamen şeffaf bir metodolojiye dayanıyor:

Tarih: 25 - 29 Temmuz 2026

Örneklem: 1.720 kişi

Yöntem: CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi)

Finansman: Bireysel aboneliklerin katılım payları ile bağımsız olarak yürütülmüştür.