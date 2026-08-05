Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve Malatya’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj Tesisi, sunduğu doğal kaynağın yanı sıra 31 yıldır sürdürülen manevi bir gelenekle dikkat çekiyor. Beydağı eteklerinden çıkan ve herhangi bir kimyasal arıtma işlemine ihtiyaç duyulmadan klorlanarak şebekeye verilen doğal kaynak suyuna, 1995 yılından bu yana 24 saat kesintisiz Kur'an-ı Kerim tilaveti eşlik ediyor.



"Hem Sağlıklı Hem de Manevi Yönü Güçlü Bir Değer"

Gündüzbey Kaptaj Tesisi’nin Malatya için taşıdığı kritik öneme değinen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, tesisin manevi atmosferine vurgu yaparak, "Beydağı'nın eteklerinden doğal olarak çıkan kaynak suyu hiçbir kimyasal arıtma işlemine ihtiyaç duyulmadan yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde klorlanarak şebekeye veriliyor. Suyun kendi cazibesiyle şehre ulaşması hem doğal yapısının korunmasını sağlıyor hem de enerji verimliliği açısından önemli avantaj sunuyor" diye konuştu.



Tesisin teknik ekipler tarafından 7/24 denetim altında tutulduğunu belirten Başkan Er, "İçme suyumuz kaynağından vatandaşımızın musluğuna ulaşıncaya kadar sürekli denetim altında tutuluyor. Bu uygulamayla tesisimizin manevi atmosferini güçlendiriyoruz. Gündüzbey Kaptaj Tesisi doğal zenginliğinin yanı sıra manevi yönüyle de şehrimizin kıymetli değerlerinden biri olmayı sürdürüyor" dedi.

70 Milyon Avroluk Alternatif Su Projesinde Sona Yaklaşıldı

6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan bulanıklığın alternatif kaynakların gerekliliğini gösterdiğini aktaran Sami Er, "Depremler bize su güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu nedenle mevcut kaynaklarımızı korurken alternatif kaynakları da şehrimize kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz." İfadelerini kullandı.



Geçen yıl kaynak debisinin saniyede 2 bin litre seviyelerine kadar düştüğünü hatırlatan Er, kentin geleceğini güvence altına alacak dev yatırımı şu sözlerle duyurdu: "Uluslararası finansman desteğiyle yaklaşık 70 milyon avroluk alternatif içme suyu projemizi başlattık. Proje çalışmalarında sona yaklaştık. İnşallah iki yıl içerisinde Fırat Havzası'ndan getirilecek suyu Beydağı İnderesi'nde kurulacak arıtma tesisiyle mevcut sistemimize senkronize bir şekilde çalıştıracağız. Rabbim bu bereketli su kaynağımızı daim eylesin. Şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum."