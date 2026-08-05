Malatya ve çevresinde gün boyunca az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan son bilgilere göre, bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; akşam saatlerinden itibaren ise yer yer etkisini artırarak kuvvetli şekilde hissedileceği öngörülüyor.
İlçe İlçe Hava Durumu ve Sıcaklık Değerleri
Kent genelinde sıcak hava dalgası etkisini hissettirirken özellikle Yazıhan, Battalgazi, Doğanyol, Kale ve Yeşilyurt çevrelerinde termometrelerin oldukça yüksek değerlere ulaşması bekleniyor. İlçelere göre günün en yüksek hava sıcaklıkları ve gökyüzü durumu ise şu şekilde tahmin ediliyor:
Merkez Az bulutlu, açık 37 derece
Akçadağ Az bulutlu, açık 36 derece
Arapgir Az bulutlu, açık 35 derece
Arguvan Az bulutlu, açık 35 derece
Battalgazi Az bulutlu, açık 38 derece
Darende Az bulutlu, açık 37 derece
Doğanşehir Az bulutlu, açık 34 derece
Doğanyol Az bulutlu, açık 38 derece
Hekimhan Az bulutlu, açık 35 derece
Kale Az bulutlu, açık 38 derece
Kuluncak Az bulutlu, açık 33 derece
Pütürge Az bulutlu, açık 36 derece
Yazıhan Az bulutlu, açık 39 derece
Yeşilyurt Az bulutlu, açık 38 derece