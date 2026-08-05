Malatya ve çevresinde gün boyunca az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan son bilgilere göre, bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; akşam saatlerinden itibaren ise yer yer etkisini artırarak kuvvetli şekilde hissedileceği öngörülüyor.

İlçe İlçe Hava Durumu ve Sıcaklık Değerleri



Kent genelinde sıcak hava dalgası etkisini hissettirirken özellikle Yazıhan, Battalgazi, Doğanyol, Kale ve Yeşilyurt çevrelerinde termometrelerin oldukça yüksek değerlere ulaşması bekleniyor. İlçelere göre günün en yüksek hava sıcaklıkları ve gökyüzü durumu ise şu şekilde tahmin ediliyor:

Merkez Az bulutlu, açık 37 derece

Akçadağ Az bulutlu, açık 36 derece

Arapgir Az bulutlu, açık 35 derece

Arguvan Az bulutlu, açık 35 derece

Battalgazi Az bulutlu, açık 38 derece

Darende Az bulutlu, açık 37 derece

Doğanşehir Az bulutlu, açık 34 derece

Doğanyol Az bulutlu, açık 38 derece

Hekimhan Az bulutlu, açık 35 derece

Kale Az bulutlu, açık 38 derece

Kuluncak Az bulutlu, açık 33 derece

Pütürge Az bulutlu, açık 36 derece

Yazıhan Az bulutlu, açık 39 derece

Yeşilyurt Az bulutlu, açık 38 derece