Malatya Niyazi Mısri Caddesi’nde altyapı sonrası yola dökülen çakıllar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kazılan alanlarda tekerlekleri boşa dönen ve mıcıra gömülen araçlar, çevredeki vatandaşların arkadan itmesiyle kurtarılabiliyor.

Çakıla Saplanan Araçlar İtilerek Kurtarılıyor

Altyapı kazılarının ardından zemin sıkıştırması yapılmadan yola dökülen gevşek mıcır ve çakıl taşları, araç ağırlığını taşımıyor. Caddeden geçmeye çalışan otomobil ve hafif ticari araçların tekerlekleri çakıl yığınına batarak boşa dönmeye başlıyor. Zemine oturan ve askıda kalan araçlar ilerleyemezken, sürücüler mağduriyet yaşıyor. Bölgeden yansıyan fotoğraflarda, yolda kalan araçların çevredeki vatandaşların yardımıyla arkadan itilerek saplandığı yerden çıkarılmaya çalışıldığı görülüyor.

"Sulama Yetmiyor, Aşırı Toz Var Asfalt Şart"

Caddede yaşanan sıkıntı sadece saplanan araçlarla sınırlı kalmıyor. Sıcak havanın da etkisiyle çakıl kaplı yoldan kalkan yoğun toz, hem sürücülerin görüşünü engelliyor hem de çevre esnafını mağdur ediyor.

İhbar hattımıza ulaşan bir vatandaşın belediye çözüm merkezine ilettiği mesajlar, durumun vahametini gözler önüne seriyor. Caddeye toz engelleme amacıyla yapılan sulamanın yetersiz kaldığını belirten vatandaş, "Niyazi Mısri Caddesi için sulama gönderebilir misiniz, çok aşırı toz var. Yapılan sulama yarım saat sürmüyor, hemen kuruyor. Buraya asfalt işlemi yapılsa daha iyi olur," diyerek kalıcı çözüm talebini dile getirdi.

Kurumlar Arası Yönlendirme Mağduriyeti Uzatıyor

Vatandaşların ilçe belediyesi hatlarına yaptığı başvurularda ise asfalt talepleri için Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne (444 51 44) yönlendirme yapıldığı görüldü. Geçici sulama ve çakıl dökme gibi çözümlerin sorunu çözmediğini vurgulayan sürücüler, cadde üzerindeki kazı alanlarının bir an önce standartlara uygun şekilde asfaltlanmasını ve ulaşım güvenliğinin sağlanmasını istiyor.

Busabahmalatya.com olarak Niyazi Mısri Caddesi’ndeki zemin düzenleme çalışmalarının ve vatandaşlarımızın haklı taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.