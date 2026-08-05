Malatya'da 52 yıldır terzilik mesleğini sürdüren terzi Abuzer Sandal, mesleğin yaşadığı zorluklar, değişen giyim alışkanlıkları ve sektörün geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sandal, Eski dükkânların ışığının tek tek söndüğünü, bizden sonra bu işi yapacak kimsenin kalmadığını belirtti. 45 yıldır Malatya'da esnaflık yaptığını belirten Sandal, hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasıyla birlikte terziliğin can çekiştiğini ve yeni çırakların yetişmediğini ifade etti.

Usta Çırak İlişkisi Kayboldu

Geleneksel usta-çırak ilişkisinin kaybolduğunu dile getirilen süreçte Sandal,

"Yalnızca bizim mesleğimiz değil, birçok mesleklerimiz ölmüş sayılır. Çırak bulamıyorsun. Eskiden ilkokulu bitireni, okuyabileni okuturlardı; okuyamayanı 'Götür bir sanata ver' derlerdi. Biz 4-5 sene bedava çalıştık sanat öğrenelim diye. Şimdi adam geliyor, 'Çocuk burada çalışsın ama ben para veremem' diyor. Biz çekirdekten yetiştik, elimiz iğne tutuyor, ilik örüyoruz. Şimdiki makineler bile bizim gibi ilik öremez ama alttan yeni usta yetişmiyor"

dedi.

Geçmişte ağırlıklı olarak takım elbise diktiklerini ancak artan maliyetler nedeniyle artık daha çok tamirat işlerine yoğunlaştıklarını aktaran Sandal,

"Ceketi kimse diktirmediği için pantolon, yelek, şalvar ve genel olarak tamirat yapıyoruz. Adam elbise almış; boyu uzun, paçası veya kemeri yapılacak. Yapmasak giyemiyor. Biz de paça boyu ayarlama ve tadilat işleriyle çorbamızı kaynatıyoruz"

ifadelerini kullandı.

“Adam Gömleği Yırtıyor, Sabah Moda Diye Geziyor”

Son yıllarda değişen giyim tarzlarını da değerlendiren 65 yaşındaki zanaatkar, gençlerin giyim tercihlerine dikkat çekerek,

"Şimdi adam akşam bir gömleğin kolunu yırtıyor, öyle geziyor. Sabah gören 'Bu modaymış' deyip aynısını yapıyor. Kot pantolonların paçalarını, dizlerini yırtıyorlar. Bizim zamanımızda yokluktan yamalık elbiseler vardı. Şimdi elbise bol ama terzilik bitti sayılır" 2025 yılının en çok hasta eden meslekleri belli oldu: Zirvede yatılı bakım hizmetleri var İçeriği Görüntüle

diye konuştu.

Gençler Farklı Zanaatlara Yönelsin

Terzilik mesleğinin geleceğini olumsuz gördüğünü ve gençlere bu alanı tavsiye etmediğini vurgulayan Sandal,

"Bir elektrikçi lazım oldu, Malatya'yı altüst ettim bulamadım, bir hafta sonraya gün veriyorlar. Geliyor yarım saatte işini yapıp parasını alıyor. Ben bir pantolonu söküp dikmek için bir saat uğraşıyorum, fiyat söyleyince 'O fiyata hazır pantolon alırım' diyorlar. Vatandaş da haklı. O yüzden gençlerin elektrik veya başka teknik zanaatlara yönelmesi daha doğru olur. Meslekte kalıcılığın sırrı sanatı iyi icra etmekten ve müşteriyi memnun etmekten geçer"

dedi.