İş hayatındaki çalışma koşulları ve mesleki riskler, çalışanların sağlık durumları üzerinde doğrudan belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 yılında sigortalı çalışan sayısına göre en fazla hastalık vakasının yaşandığı faaliyet kolları netleşti. Rapor, fiziksel ve zihinsel yükün yoğun olduğu belirli sektörlerin, çalışan sağlığını diğer mesleklere kıyasla çok daha olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Açıklanan verilerde en dikkat çeken detay, listenin ilk sırasında yer alan faaliyet kolu oldu. 2025 yılı boyunca sigortalı çalışan nüfusuna oranla en yüksek hastalık vakası yatılı bakım hizmetleri sektöründe kaydedildi. Yaşlı, hasta veya engelli bireylerin sorumluluğunu üstlenen bu iş kolunun ardından, yoğun mesai ve basınç değişimleri gibi faktörlerle bilinen hava yolu taşımacılığı ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıraya ise ağır sanayi ve üretim yükünü sırtlayan motorlu kara taşıtı imalatı yerleşti.

İşte Çalışanları En Çok Hasta Eden 10 Faaliyet Kolu

SGK verilerine göre, 2025 yılında sigortalı çalışan sayısına göre en fazla hastalık vakasının görüldüğü ilk 10 faaliyet kolu şu şekilde sıralandı:

Yatılı bakım faaliyetleri

Hava yolu taşımacılığı

Motorlu kara taşıtı imalatı

Kömür ve linyit çıkartılması

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

İyileştirme ve diğer atık yönetimi hizmeti faaliyetleri

Atık toplama, geri kazanım ve bertaraf faaliyetleri

Tütün ürünleri imalatı

Ana metal sanayii

Temel eczacılık ürünlerinin imalatı