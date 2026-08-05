Yazıhan İlçe Entegre Devlet Hastanesi’ne adı verilerek hatırası ölümsüzleştirilen Malatyalı Şehit Jandarma Komando Er Eyüp Hacıoğlu’nun hayatı, askere gidiş öyküsü ve şehadet mertebesine ulaştığı o hain saldırının detayları...

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde vatan savunmasındaki kahramanlığıyla hafızalara kazınan ve adı memleketi Malatya'da Yazıhan Şehit Eyüp Hacıoğlu İlçe Entegre Devlet Hastanesi’nde yaşatılan Eyüp Hacıoğlu, Türkiye'nin yüreğini yakan kalleş bir saldırı sonucu şehadet şerbetini içti.

Peki, adı Malatya'daki sağlık kurumlarına ve ibadethanelere verilen kahraman şehidimiz Eyüp Hacıoğlu kimdir?

Terhisine 3 Ay Kala Şehit Düştü

Aslen Malatya'nın Yazıhan ilçesinden olan Eyüp Hacıoğlu, Meral ve Nihat Hacıoğlu çiftinin evladı olarak dünyaya geldi.

Vatani görevini Jandarma Komando Er olarak yerine getiren Hacıoğlu, 2016 yılının Şubat ayında Bilecik Söğüt'teki acemi birliğine teslim oldu. Buradaki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra usta birliği olan Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakolu'na sevk edildi.

21 yaşındaki komando er Eyüp Hacıoğlu, askerliğinin 182. gününde, terhisine henüz 3 ay kala hain örgütün hedefi oldu. 9 Ekim 2016 tarihinde Durak Karakolu'na bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca bombalı araçla düzenlenen kalleş saldırıda, 10 asker ve 5 sivil vatandaşla birlikte şehit düştü.

"Anamızın Duasıyla Geldik, Hocanın Selasıyla Gideriz"

Şehit Eyüp Hacıoğlu'nun askere gitmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, şehadetinin ardından tüm Türkiye'yi derinden etkiledi.

Hacıoğlu, 10 Nisan 2016’da memleketinden ayrılırken "281 gün sonra görüşmek dileğiyle" notunu paylaşmıştı. Kahraman komandonun yürekleri dağlayan diğer paylaşımlarında ise şu ifadeler yer alıyordu:

"Ne kimseye muhtaç olduk, ne de kimseye minnet ettik. Anamızın duasıyla geldik, hocanın selasıyla gideriz..."

"Herkese nasip değil, asker olmak hudutta. Al bayrağın rengi var; yerde, gökte, bulutta. Heybetimiz titretir, şu karşıki dağları. Vatanın bekçisiyiz, biz hudut kartalları."

Gözyaşlarıyla Ebediyete Uğurlandı

Şehadet haberinin baba ocağına ulaşmasının ardından Malatya'da gözyaşları sel oldu. Evin ilk çocuğu olan Eyüp Hacıoğlu’nun anne ve babası ile kardeşleri Rabia, Rukiye, Aslı ve İbrahim Hacıoğlu törende ayakta durmakta güçlük çekti.

Ailesinden alınan helalliğin ardından mahalle okulunun bahçesinde düzenlenen devlet töreni ve kılınan cenaze namazı sonrası kahraman şehit, askeri manga eşliğinde Yazıhan’a bağlı Sürür Mahallesi Mezarlığı’nda dualarla ebedi istirahatgâhına tevdi edildi.

Hatırası Yaşatılıyor: Yazıhan Şehit Eyüp Hacıoğlu İlçe Entegre Devlet Hastanesi

Kahraman şehidin aziz hatırası, memleketi Malatya'nın Yazıhan ilçesinde adının verildiği sağlık kuruluşuyla geleceğe taşınıyor.

Doğuş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde 5 bin 560 metrekarelik alanda hizmet veren Yazıhan Şehit Eyüp Hacıoğlu İlçe Entegre Devlet Hastanesi, 960 metrekarelik kapalı alanı, acil polikliniği, diş polikliniği, evde sağlık hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezi birimleriyle ilçe genelindeki 33 yerleşim bölgesinde yaklaşık 17 bin vatandaşa birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.