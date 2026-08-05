Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Yediyol Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri, iş makinesi ve personel sevk edilerek söndürme çalışmaları başlatıldı.

Ekipler Tarafından Geniş Çaplı Müdahale Başlatıldı

Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Yediyol Mahallesi’nde çıkan yangın sonrası bölgede hareketli dakikalar yaşandı. Alevlerin yükselmesi üzerine durum derhal itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbarın ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangına 6 itfaiye aracı, 35 ton kapasiteli su tankeri ve 25 personelden oluşan ekiple müdahale ediliyor. Söndürme ve engelleme çalışmalarına ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3 iş makinesi de aktif destek sağlıyor.

İnceleme ve Çalışmalar Devam Ediyor

Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve çevreye yayılmasını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürerken, yangının çıkış sebebi ve meydana gelen olası hasarın tespitiyle ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.