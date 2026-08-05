UEFA, Disney ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle hayata geçirilen "UEFA Playmakers Kız Çocukları Programı" Malatya’da başladı. Daha önce futbol oynamamış 5-8 yaş grubundaki kız çocuklarını güvenli ve eğlenceli bir ortamda sporla tanıştıran programın ilk haftası geride kaldı.

Antrenmanlar Ağustos Ayı Boyunca Sürecek

Çocukların hem eğlenmesini hem de temel spor becerileri kazanmasını hedefleyen proje, ağustos ayı boyunca pazartesi ve çarşamba günleri saat 09.00’da TFF Malatya Çim Futbol Sahası’nda gerçekleştiriliyor.

"İstanbul Dışında Malatya'da Yapılması Önemli Bir Başarı"

Program sorumlusu ve TFF Malatya bölge uzmanı Furkan Soylu,

“UEFA Playmakers uygulamasının İstanbul dışında merkez olarak Malatya’da hayata geçirilmesi bölge sporu adına büyük bir başarıdır”

dedi.

Soylu, projenin sadece yaz dönemiyle sınırlı kalmayacağını, tatil dönemlerinde de yıl boyunca sürdürüleceğini ifade etti.

Disney Hikayeleriyle Eğlenceli Futbol Eğitimi

Disney hikayeleri ve popüler karakterlerinden ilham alınarak hazırlanan özel eğitim modeli sayesinde minik sporculara arkadaşlık, eğlence ve futbolun bir arada olduğu bir ortam sunuluyor. Program, kız çocuklarının temel hareket kabiliyetlerini geliştirirken sporla uzun soluklu bir bağ kurmalarını da teşvik ediyor.