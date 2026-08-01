2026-2027 sezonunda TFF 3. Lig’de boy göstermesi beklenen Yeni Malatyaspor, aldığı lige katılmama kararıyla Malatya futbol kamuoyunu yasa boğdu. Sezon öncesi hazırlık sürecinde ortaya konan olumlu tablo, alınan bu kararla birlikte yerini yeniden belirsizliğe bıraktı.

Cemil Tonguç İle Takımda Gençlik Aşısı Tutmuştu

Teknik Direktör Cemil Tonguç’un göreve başlamasının ardından sarı-siyahlı ekipte gözle görülür bir değişim yaşanmıştı. Özellikle genç futbolcuların antrenmanlardaki disiplini, mücadele gücü ve performanslarındaki hızlı yükseliş dikkat çekiyordu.

Teknik heyetin genç oyuncularla kurduğu güçlü iletişim ve sağladığı çalışma ortamı sayesinde birçok futbolcu yeniden özgüven kazanmış, sahadaki hırslı kimlik taraftarın ve camianın gelecek adına umutlarını artırmıştı.

Gelişim Süreci Resmî Maçlara Taşınamadı

Tam da takımın oyun anlamında ivme yakaladığı ve genç yeteneklerin kendilerini kanıtlamaya başladığı bir dönemde gelen "lige katılmama" kararı, bu olumlu gelişimin resmî müsabakalara yansımasını engelledi.

Alınan kararla birlikte, özellikle altyapıdan yetişen genç futbolcuların koca bir sezon boyunca resmî maç oynayamayacak olması, oyuncuların kariyerleri ve gelişim süreçleri açısından çok büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Malatya Kamuoyu Çözüm Bekliyor

Kısa sürede yakalanan olumlu havanın dağılmasıyla birlikte Malatya futbolunda belirsizlik hakim olurken, spor camiası ve taraftarlar, bu genç yeteneklerin heba olmaması ve kariyerlerinin zarar görmemesi adına yetkililerden acil ve kalıcı çözümler bekliyor.