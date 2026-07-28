Yeni Malatyaspor’da tüm gözler kulüp tesislerinin geleceğine çevrildi. Sarı-siyahlı camiada yönetim, tesislerin yeniden kulübe kazandırılması hedefiyle yargı makamlarına başvurarak resmi süreci başlattı.

Adalet Bakanlığı Nezdinde Girişim

Gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Abdullah Aksoğan, kulübün haklarını korumak adına masadaki tüm hukuki opsiyonların değerlendirildiğini belirtti. Dava dosyalarının seyrini yakından takip ettiklerini vurgulayan Aksoğan, sürecin daha hızlı ve etkin bir şekilde ilerleyebilmesi amacıyla Adalet Bakanı’ndan randevu talebinde bulunduklarını ifade etti.

"Davalar Bitene Kadar Görevdeyiz"

Kulüp yönetiminin geleceği ve görev süresine ilişkin oluşan soru işaretlerine de son noktayı koyan Başkan Aksoğan, kararlılık mesajı verdi. Devam eden davalar sonuçlanıncaya kadar yönetim kurulunun sorumluluk bilinciyle görevine devam edeceğini belirten Aksoğan, kulübün sahipsiz kalmayacağının altını çizdi.

"Hukuki Sürecin Sonuna Kadar Takipçisiyiz"

Yeni Malatyaspor’un mülkiyet ve tesis haklarını sonuna kadar savunacaklarını dile getiren Aksoğan, "Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" diyerek yasal mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğini kaydetti.

Edinilen bilgilere göre, kulüp yönetiminin tesisler başta olmak üzere kulübün lehine olan tüm hukuki dosyalar neticelenene kadar mesaisini kesintisiz sürdüreceği öğrenildi.