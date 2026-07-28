Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa süreci devam ederken, bu kez tepkilerin odağında teslim edilen iş yerleri ile TOKİ konutları yer aldı. Yıllardır aynı mesleği yapan esnaflar, kura sonucu verilen dükkanların iş yapmaya elverişli olmadığını ve kent merkezindeki yüksek kira bedelleri nedeniyle yeni çarşıya taşınamadıklarını dile getiriyor.

“Dükkanım Var Ama Dükkansızım”

Depremden önce Eski Buğday Pazarı üstündeki Yemeniciler İşhanı’nda 1984 yılından bu yana ayakkabıcılık yapan Mehmet Çoban, kurada çıkan dükkanların mesleki kullanıma hiç uygun olmadığını belirtti. Çoban,

Bizim 4 dükkanımız vardı, kura ile 2 dükkan verdiler. Dükkan verdiler ama koridoru 1 metre 25 santim. Vitrini yok, içinde lavabosu, mutfağı yok. Burayı belki muhasebeciler için olabilir ama ayakkabıcı olarak bizim burada iş yapmamız imkansız. Ben ayakkabıcıyım bu yaştan başka iş yapamam o dükkanlarda bizim için uygun değil. Koridor dar, kapalı kutu gibi yerler, müşteri buraya çıkıp bizi bulamaz. Bize yürüyüş alanı olan yerler lazım. Çarşıda zemin dükkan tutalım desek kiralar 500 bin ila 1 milyon lira arasında değişiyor. 10 metrekare dükkana 350-400 bin lira istiyorlar. Sayın Valimiz çarşıya geçin diyor ama bu şartlarda geçmemiz mümkün değil. Ben dükkana da kiraya da gidemem, dükkanım var ama şu an dükkansızım

diye konuştu.

“Bizi Çöpün İçine Attılar”

Dörtyol’da ayakkabıcılık yapan İbrahim Karabacak ise hem yüksek kiralardan hem de teslim edilen Bahçebaşı TOKİ konutlarındaki koku ve çevre kirliliğinden dert yandı. Yetkililerin Malatya’daki gerçek sorunları görmezden geldiğini savunan Karabacak şu ifadeleri kullandı:

Dükkanlarımız bitmeden esnafı bir yerlere atmanın peşindeler. Kiralar 1,5-2 milyon lira olmuş. Verilen 20-30 metrekarelik dükkanlara ancak tütüncü veya takıcı sığar, ayakkabıcı sığamaz. Ev yaptılar dedikleri Bahçebaşı 6. Etap TOKİ’de durum içler acısı. İnsanları çöpün yanındaki eve mahkum ettiler. Sıcakta kokudan pencereyi açıp oturamıyoruz. Çöpün içine attılar bizi. Bakan Murat Kurum ya da Cumhurbaşkanımız Malatya’ya geldiğinde hep bitmiş, şirin yerleri gösteriyorlar. Getirsinler bir de Bahçebaşı TOKİ’deki insanların halini görsünler. Gelecekler diye yoldaki tahtaları bile bir gün önce boyadılar. Sadece gösteriş yapılıyor.

“Cumhurbaşkanı veya Bakan Geldiğinde Şehir Temizleniyor”

Kentin ancak üst düzey ziyaretler sırasında temizlendiğini ve bakım gördüğünü vurgulayan Karabacak,

Bence Cumhurbaşkanımız her hafta bir gün Malatya'ya gelmeli. Çünkü o ya da Murat Kurum geldiği zaman şehrimiz tertemiz oluyor, yollar süpürülüyor, her şey kaldırılıyor. Ne Murat Kurum’un suçu var ne de Cumhurbaşkanımızın. Buradaki belediye ve yetkililer onları hep bitmiş, güzel yerlere götürüp gösteriyorlar. Gerçekten hizmet yapılması için bakanların ve Cumhurbaşkanı'nın buradan hiç eksik olmaması gerekiyor

dedi.

Milletvekillerine Tepki: “50 Kere Mesaj Attık”

Malatya’daki milletvekillerinin ve yerel idarecilerin sahadan kopuk olduğunu vurgulayan Karabacak,

Milletvekillerinin hiçbirini tanımıyorum, sadece oy verirken pusulada isimlerini gördüm. Bülent Tüfenkci’yi eskiden bakan olduğu için bilirim, diğerlerini görsem tanımam. WhatsApp’tan 50 kere mesaj çektik, 'Gelin şu Bahçebaşı TOKİ’nin halini görün, çöpün içinde oturuyoruz' dedik ama gelen giden yok. Bizim kendi seçtiğimiz insanlar gelip dertlerimizi dinlemiyor

diye konuştu.