Parsons ve ekibinin 1994 ve 2004 yıllarında yaptığı uluslararası yayınlara değinen Prof. Dr. Naci Görür, bu çalışmaların yakın zamanda yeniden revize edildiğini belirtti. İlk incelemelerde 1999’dan itibaren 30 yıl içerisinde deprem gerçekleşme olasılığının yüzde 64 olarak açıklandığını hatırlatan Görür, yapılan son düzenlemeyle bu oran üzerinde yeniden durulduğunu ifade etti.

2029’a Kadar Olan Sürece Dikkat Çekildi

Sunucu Sorel Dağıstanlı’nın "Tez zamanda derken neyi kastediyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Görür, bilimsel verilere göre 1999’dan başlayan 30 yıllık periyodun tamamlanmasına az bir zaman kaldığına işaret etti. Son revize ile deprem olma olasılığının yüzde 48 olarak belirlendiğini kaydeden Görür, yaşanacak sarsıntının kısa zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesinin kaçınılmaz bir husus olduğunu dile getirdi.

"Yeni Bir Deprem Beklemiyoruz, Mevcut Riski Revize Ediyoruz"

Çalışmaların sürekli takip edildiğini aktaran Prof. Dr. Naci Görür,

Her durumda yeni bir deprem bekliyor değiliz biz. Biz beklenen depremi revize ediyoruz, bakıyoruz, üzerinde çalışıyoruz ve ona göre konuşuyoruz

ifadelerini kullanarak, yapılan araştırmaların mevcut risk analizlerini güncellemek adına yürütüldüğünü belirtti.