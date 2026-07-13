Elazığ, bugün İcadiye Mahallesi’nden gelen yangın haberiyle hareketli dakikalar yaşadı. Edinilen bilgiye göre; İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak üzerinde yer alan bir iş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş merkezinde faaliyet gösteren bir lokantanın baca kısmında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe yol açtı.

Dumanları Gören Vatandaşlar İhbar Etti

Lokantanın baca kısmından yoğun dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar ve esnaflar büyük korku yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin Zamanında Müdahalesi Faciayı Önledi

Kısa sürede olay yerine intikal eden Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, lokanta bacasında çıkan yangını kontrol altına almak için hızlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin profesyonel müdahalesi sayesinde yangın, iş merkezinin diğer alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Çevredeki vatandaşa rahat bir nefes aldıran olay sonrası, baca yangınının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.