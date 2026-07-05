Elazığ'da iş makinesinin altında kalan 30 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.

Olay, Baskil yolunda bulunan bir beton santrali firmasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, firmada çalışan Gürcan Arar (30), iş makinesinin geri geri gelmesi sonucu altında kaldı. Durumu fark eden çalışanlar iş makinesini durdurarak olayı sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş makinesinin altında kalan Arar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Arar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.