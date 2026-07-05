Bugün Malatya'da 10 vatandaşımız son yolculuğuna uğurlandı. Malatya'da bugün aramızdan ayrılan vatandaşlarımızın cenazeleri, Şehir Mezarlığı başta olmak üzere farklı ilçe ve mahalle mezarlıklarında toprağa verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde

İŞTE 5 TEMMUZ 2026 PAZAR GÜNÜ MALATYA'DA VEFAT EDENLERİN LİSTESİ VE TAZİYE ADRESLERİ:

SABRİ KARAKÖSE ( 86)

Taziye Adresi: BAŞHARIK MH. BATTALGAZİ/MALATYA

Defin Yeri: ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ.

MEMET DAŞKIN (71)

Taziye Adresi: GEDİK MH.YEŞİLYURT/MALATYA

Defin Yeri: ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ.

ALİ KILINÇ (87)

Taziye Adresi: DOĞU MH.AKÇADAĞ/MALATYA

Defin Yeri: ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ.

RECEP UÇAK (68)

Taziye Adresi: TAZİYE VERİLMEYECEK

Defin Yeri: ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ.

BEBEK KOÇAK (0)

Defin Yeri: ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ.

NEFİSE BENTLİ (77)

Taziye Adresi: ÇÖŞNÜK MH.DESTEGÜL SK. BATTALGAZİ/MALATYA

Defin Yeri: KARABABA BATTALGAZİ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ.

ŞÜKRÜ KAYA (66)

Taziye Adresi: BEYDAĞI MH.BATTALGAZİ/ MALATYA

Defin Yeri: BEYDAĞI MH.BATTALGAZİ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ.

ABDULLAH TOP (82)

Taziye Adresi: BOSTANBAŞI MH.YEŞİLYURT/ MALATYA

Defin Yeri: BOSTANBAŞI MH.YEŞİLYURT/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ.

MEHMET BAYRAKTAR (80)

Taziye Adresi: GİRMANA MH.HEKİMHAN/ MALATYA

Defin Yeri: GİRMANA MH.HEKİMHAN/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ.

FATMA CANBAY (87)

Taziye Adresi: SEYİTUŞAĞI MH.YEŞİLYURT/ MALATYA

Defin Yeri: SEYİTUŞAĞI MH.YEŞİLYURT/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ.