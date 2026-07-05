Malatya’da pazar günü sağlık ihtiyacı nedeniyle nöbetçi eczane arayışına girecek olan vatandaşlar için kritik liste saatler öncesinden yayınlandı. Malatya Eczacı Odası sistemine düşen son dakika verilerine göre; 5 Temmuz 2026 Pazar günü boyunca ve gecesinde kapılarını açık tutacak eczaneler belli oldu. Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya bölgelerinde ikamet eden vatandaşların ilaç tedariğinde mağduriyet yaşamaması adına hazırlanan güncel nöbet listesini, harita ve iletişim kolaylığı için tek bir çatı altında topladık.

MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER TAM LİSTESİ (5 TEMMUZ 2026 PAZAR)

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELERİ

Burcu Kiğılı Eczanesi (Battalgazi) Adres: İnönü Caddesi Karaözler Pastanesi Yanı, Yaylagül Büfe Bitişiği Telefon: 0422 325 83 25

Hizmet Eczanesi (Battalgazi) Adres: Çevreyolu Akpınar Kavşağı Girişi (Kayısı Heykeli ve Matim Çapraz Karşısı) Telefon: 0533 221 31 44

Sahra Eczanesi (Yeşilyurt) Adres: Bostanbaşı Mah. Barguzu Cad. Barguzu Pide Fırını Yanı, Saklıbahçe Sit. Yanı Telefon: 0422 321 74 20

Yağmur Eczanesi (Yeşilyurt) Adres: SSK Kavşağı Eski Sigorta Hastanesi Yanı, Yeşilyurt Belediyesi Yanı Telefon: 0422 211 05 88



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Menengiç Eczanesi (Eski Malatya) Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi / Malatya Telefon: 0422 999 10 23

