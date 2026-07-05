Yüce Allah'a el açıp dilediği şeylerin hayırlısıyla gerçekleşmesini isteyen vatandaşların sıklıkla araştırdığı "Duanın kabul olmasının önündeki engeller" ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 5 Temmuz 2026 Pazar günü için güncel Malatya namaz vakitleri listesi haberimizde.

DİYANET VERİLERİYLE DUANIN KABUL EDİLMESİNE ENGEL OLAN DURUMLAR

İslam alimleri ve Diyanet kaynaklarına göre, edilen duaların makbul olması ve manevi huzura erişmek için kaçınılması gereken temel hususlar şunlardır:

Haram Kazanç ve Lokma: Kulun rızkına haram karıştırması, duaların kabulünün önündeki en büyük manevi engellerden biri olarak kabul edilir.

Kulun rızkına haram karıştırması, duaların kabulünün önündeki en büyük manevi engellerden biri olarak kabul edilir. Aceleci Davranmak: Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Kul acele etmediği sürece duası kabul olunur" buyurmuştur. "Dua ettim ama kabul olmadı" diyerek vazgeçmek doğru değildir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Kul acele etmediği sürece duası kabul olunur" buyurmuştur. "Dua ettim ama kabul olmadı" diyerek vazgeçmek doğru değildir. Gaflet İçinde Dua Etmek: Kalben odaklanmadan, sadece dille ve samimiyetsiz bir şekilde yapılan duaların tesiri zayıftır. Dua ederken kabul olacağına gönülden inanmak gerekir.

Kalben odaklanmadan, sadece dille ve samimiyetsiz bir şekilde yapılan duaların tesiri zayıftır. Dua ederken kabul olacağına gönülden inanmak gerekir. Sıla-i Rahimi Koparmak: Akrabalık bağlarını tamamen koparan ve çevresine haksızlık eden kişilerin dualarının da engellerle karşılaşacağı bildirilmiştir.

5 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 5 Temmuz Pazar günü Malatya için güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:13

03:13 Güneş: 05:02

05:02 Öğle: 12:35

12:35 İkindi: 16:30

16:30 Akşam: 20:01

20:01 Yatsı: 21:41

Busabah Medya ailesi olarak tüm Malatyalı hemşehrilerimizin yapacağı duaların Allah katında kabul görmesini niyaz ederiz