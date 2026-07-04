Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
Sınav programı şu şekilde olacak:
1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 10.00
2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 14.00
3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.00
Her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.
AÖL SINAVI NASIL YAPILACAK?
AÖL 3. dönem sınavları çoktan seçmeli test şeklinde uygulanacak.
Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek ve puan hesaplamasında dikkate alınmayacak.
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren fotoğraflı sınav giriş belgelerine erişebilecek.
Sınav giriş belgeleri, öğrenci veya T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapılarak alınabilecek.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri sınav giriş belgelerini AİONET sistemi üzerinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise AÖL öğrenci giriş sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
SINAVA GİDERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Adayların sınava gelirken yanlarında;
Fotoğraflı sınav giriş belgesi,
T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlilik süresi devam eden pasaport veya KKTC kimlik kartı,
bulundurması zorunlu olacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi veya geçerli kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınav salonuna alınmayacak.
SINAVDA YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN MALZEMELER
Adayların sınav sırasında;
Koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem,
Leke bırakmayan silgi,
Kalemtıraş
bulundurmaları gerekiyor.