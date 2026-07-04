28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı hazırlıkları kapsamında düzenlenen buluşmada konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehrin en büyük ticari değeri olan kayısının uluslararası arenadaki konumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Başta Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere şehrin tüm paydaşlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Sadıkoğlu, yaşanan deprem felaketinin uluslararası alandaki tanıtım faaliyetlerini sekteye uğrattığına dikkat çekti. Şehrin en temel hedeflerinden birinin Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret belgeli Malatya kayısısını uluslararası pazarda yeniden güçlü bir şekilde gündemde tutmak olduğu belirtildi.

"DÜNYA KONJONKTÜRÜNDE PAZARIMIZI BAŞKA ÜRÜNLERE KAPTIRMAMALIYIZ"

Kayısı fuarının Malatya'nın hem ekonomik hem de sosyolojik toparlanması için tarihi bir fırsat sunduğunu belirten Sadıkoğlu, uluslararası pazardaki tehlikelere de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle AB coğrafi işaretli kayısımızın tanıtımında, depremin etkileriyle tanıtım noktasında ciddi anlamda geride kaldığımızı ifade etmek istiyorum. Bu tanıtımın yapılması ve dünya konjonktüründe kayısı olmadığında farklı ürünlerin pazar elde etmesinin önüne geçilmesi amacıyla, Malatya kayısısının ciddi anlamda gündemde tutulması için bu kayısı fuarını önemsiyoruz.”

“ÜRETİCİMİZİN EMEKLERİNİ CİDDİ ANLAMDA GÜN YÜZÜNE ÇIKARTMALIYIZ”

Yıllık 500 milyon dolarlık ekonomik getiri sağlayan üretici emeğinin bu fuarla taçlanacağını ifade eden Sadıkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Üreticimizin emeklerini ciddi anlamda gün yüzüne çıkartıp; Malatya'da kayısı fuarının etkinliğiyle yurt dışına, yurt içine gür bir sesle kayısının var olduğunu, Malatya'da olduğunu, yüzde 80-90'ını bizim ürettiğimizi haykırabileceğimiz bir program olacağını ifade etmek istiyorum.”

“MALATYA İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK OLACAK”

Organizasyonun sadece ticari bir faaliyet değil, Malatya'nın birleşme ve iyileşme noktası olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu,

“Şehrimiz depremi atlatmış ve etkilerinden, daha doğrusu küllerinden yeniden doğmaya çalışırken; psikolojik ve sosyal anlamda bir araya gelmenin, insanların farklı kültürel etkinliklerle, Malatya'nın zenginlikleriyle buluşmasını sağlayacak önemli bir etkinlik olduğundan fuarın buradan bahsetmek istiyorum. Bu fuara katılımı Malatya halkının ve Malatya dışındaki Malatyalıların sahiplenmesini, bu son süreçte özellikle firmalarımızın katılımıyla daha zengin bir çalışma olacağını da buradan bahsetmek istiyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin”

ifadeleri kullandı.