Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe ziyaretleri kapsamında Darende’de yoğun bir mesai harcadı. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve belediye müdürlerinin de eşlik ettiği saha programında ilk durak muhtarlar toplantısı oldu. Darende mahalle muhtarlarının eksiklerini ve vatandaşların taleplerini tek tek not alan Başkan Sami Er, çözüme yönelik olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine anında talimat verdi.

ULAŞIM VE ALTYAPIDA DEV ADIMLAR: MALATYA HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ ONAYLANDI

Deprem sonrasındaki ihya sürecine değinen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kent genelinde 124 bin bağımsız bölümün yapımının hızla sürdüğünü hatırlatarak, "Sadece binalar değil; ulaşımı, tarımı, turizmi ve kültürüyle geleceğin Malatya’sını inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. İlçelerin altyapı ve yol sorunlarını öncelik sırasına göre çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Er, Darendelilere büyük bir ulaşım müjdesi verdi. Malatya hafif raylı sistem projesinin onaylandığını ilk kez duyuran Er; alternatif su kaynakları, ikinci viyadük projesi ve Malatya’ya nefes aldıracak devasa yeni yeşil alanların şehre kazandırılacağını belirtti. Başkan Er ayrıca, Darende'nin kırsal mahallelerindeki grup yollarının konforlu hale getirilmesi ve içme suyu eksikliklerinin tamamen giderilmesi için Malatya Büyükşehir ekiplerinin hassasiyetle çalıştığını vurguladı.

DARENDE ESENBEY ESNAFINDAN MALATYA BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Program dahilinde Darende Esenbey Mahallesi esnafını da ziyaret eden Başkan Sami Er, dükkanları tek tek gezerek hayırlı kazançlar diledi. Malatya halkının ve esnafının görüşlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Er, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışından asla ödün vermeyeceklerini ifade etti. Esenbey sakinleri ise özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede sürdürülen grup yolu çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Er’e teşekkürlerini iletti.

"ALEVİ DEDELERİMİZ BU ÜLKENİN VE MALATYA’NIN SİGORTASIDIR"

Başkan Sami Er’in Darende programının en anlamlı duraklarından biri de Ağılbaşı Mahallesi oldu. Engüzek Cem ve Kültür Evi’nde gerçekleştirilen geleneksel aşure lokması etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, burada birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Farklılıkların birer zenginlik olduğunu belirten Başkan Er, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Farklılıklarımız, dillerimiz, mezheplerimiz bizim zenginliğimizdir. Tıpkı aşuredeki farklı lezzetlerin bir araya gelerek muazzam bir tat oluşturması gibi biz de Malatya'da bir aradayız. Bu coğrafyada yüzyıllardır kardeşçe yaşıyoruz. Alevi Dedelerimiz bu ülkenin ve Malatya'mızın sigortasıdır, aramıza fitne sokmak isteyenlere asla müsaade etmediniz."

Başkan Er ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Muharrem ayı vesilesiyle kentin üç farklı noktasında oruç açma lokması verdiklerini ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara Alevi Dedeleri aracılığıyla yardım kartları ulaştırmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.