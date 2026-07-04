Malatya ekonomisinin can damarı ve kentin en önemli küresel markası olan kayısıda, ihracat süreci tüm hızıyla sürüyor.

Kale ilçesi Meydancık Mahallesi’ndeki ilk hasat töreninin ardından, Akçadağ ilçesindeki yaş kayısı tesislerinde paketlenen Malatya kayısıları, tarladan dünya sofralarına doğru yola çıktı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve işletme sahibi Mahmut Bak, bu yılki ihracat hedeflerinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

"MALATYA KAYISISI BU YIL ALICI FİRMALARIN GÖZDESİ OLACAK"

İhracat sürecini yerinde inceleyen Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2025 yılında yaşanan zirai don felaketinin ardından Malatya genelinde yoğun bir çalışma süreci yürütüldüğünü vurguladı. Üreticinin ve ihracatçının emeğiyle Malatya ekonomisinin yeniden hızla döndüğünü belirten Özcan,

"Malatya üreticimiz son birkaç yıldır sağanak yağışlar, don ve dolu gibi iklimsel faktörlerden dolayı kısmi mağduriyetler yaşamıştı. Ancak bu yıl Malatya’mızda ürün kalitesi gerçekten mükemmel. Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş kalori ve besin değerleriyle Malatya kayısısı, dünyada hem yaş hem de kuru olarak çok önemli bir marka değerine sahip. Bu yıl yüksek kalitenin getirdiği avantajla dünya pazarındaki alıcı firmaların gözdesi olacağız. Hem yaş hem kuru kayısı ihracatında Malatya’da çok yüksek bir ekonomik gelir hedefliyoruz"

ifadelerini kullandı.

İklimsel değişiklikler nedeniyle sezonun bir hafta gecikmeli başladığını ifade eden Özcan, Malatya’daki yaş kayısı ihracatının ağustos ayının sonlarına kadar devam edeceğini, hemen ardından ise kuru kayısı ihracat sezonunun açılacağını belirtti.

MALATYA’DAN AMERİKA VE UZAK DOĞU’YA UÇAK KARGOLARLA SEVKİYAT

Yaş kayısı işletme sahibi Mahmut Bak ise, Malatya kayısısının küresel pazardaki güncel durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Hasadın hemen ardından sevkiyatların başladığını belirten Bak, Malatya kayısısının bugün itibarıyla dünya genelindeki market raflarında yerini almaya başladığını duyurdu.

Malatya kayısısının dünya genelinde gördüğü yoğun ilgiyi vurgulayan Mahmut Bak,

"Malatya yaş kayısısı özellikle Avrupa’nın gelir seviyesi yüksek ülkelerinde öncelikli tercih sebebi. Bunun yanı sıra Uzak Doğu pazarında Malezya, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerden yoğun talep alıyoruz. Kanada ve Amerika pazarına ise Malatya’dan uçak kargolarla çok ciddi miktarlarda yaş kayısı sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. Ürünün Malatya topraklarından gelen şeker oranı, besin değeri, dayanıklılığı ve sertliği bu yıl beklentilerimizin çok üzerinde. Malatya markasını dünyada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz"

dedi.

İncelemelerin ardından Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, işletme sahibi Mahmut Bak ve tesis çalışanları, ihracata hazırlanan Malatya kayısıları eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.