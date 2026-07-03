Malatya’da yıllara göre açıklanan resmi ölüm nedenleri incelendiğinde, "Dolaşım Sistemi Hastalıkları" başlığı altında toplanan kalp ve damar rahatsızlıkları, kentin en büyük sağlık devesi olmaya devam ediyor. Toplam ölüm sayıları yıllar içinde büyük dalgalanmalar gösterse de, kalp krizi ve buna bağlı aniden gelişen rahatsızlıklar her yıl binlerce Malatyalının hayatını koparmaya devam ederek istatistiklerdeki ağırlığını koruyor. Halk arasında çoğunlukla kalp krizi olarak adlandırılan bu grupta; koroner arter hastalıkları, kalp yetmezliği, beyin damar tıkanıklıkları (inme/felç) ve yüksek tansiyona bağlı damar hasarları yer alıyor.

MALATYA’DA HER 3 ÖLÜMDEN BİRİ KALP VE DAMAR KAYNAKLI

Açıklanan resmi verilerin detaylarına bakıldığında tablonun vahameti çok daha net anlaşılıyor. 2022 yılında Malatya’da gerçekleşen 4 bin 678 vefattan bin 692’si dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle yaşandı ve bu oran genel ölümlerin yüzde 36,1'ini oluşturdu.

2024 yılına gelindiğinde, kentteki toplam ölüm sayıları düşüşe geçerek 4 bin 394’e gerilese de dolaşım sistemine bağlı can kayıpları bin 503 olarak kayıtlara geçti. Bu düşüş döneminde bile hastalık, toplam ölümler içinde yüzde 34,2’lik devasa bir pay almayı sürdürdü. Tablonun ciddiyeti en son açıklanan 2025 verilerinde de sürdü; kentte kalp ve damar rahatsızlıkları yüzünden ölenlerin sayısı yeniden tırmanışa geçerek bin 565’e ulaştı. Bu son rakamla birlikte Malatya’da hayatını kaybeden her 100 kişiden yaklaşık 35’inin (yüzde 34,5) ölüm raporuna doğrudan "dolaşım sistemi hastalığı" yazıldı.

KENTTEKİ AÇIK ARA EN BÜYÜK KATİL: KALP KRİZLERİ VE İNME

Kanser gibi sinsi hastalıkların ön plana çıktığı günümüzde, Malatya'nın acı gerçeği tahtını hiçbir hastalığa bırakmayan kalp ve damar rahatsızlıkları oldu. Son 4 yılın bilançosu; kent genelinde kardiyoloji alanındaki taramalara, tansiyon ve kolesterol kontrollerine, sağlıklı beslenme ile hareketli yaşam bilincinin artırılmasına ne kadar acil ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Uzmanlar, özellikle ani kalp krizlerinin önüne geçilebilmesi için erken teşhis mekanizmalarının ve tam teşekküllü sağlık kontrollerinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

MALATYA YILLARA GÖRE TOPLAM ÖLÜM VE DOLAŞIM SİSTEMİ VERİLERİ

Yapılan detaylı veri analizine göre, Malatya’da dolaşım sistemi hastalıklarının toplam vefatlar içerisindeki seyri ve acı bilançosu şu şekilde kayıtlara geçti:

2022 Yılı: 4.678 toplam vefat / 1.692 Dolaşım Sistemi Ölümü (Yüzde 36,1)

2023 Yılı: 5.744 toplam vefat / 1.707 Dolaşım Sistemi Ölümü (Yüzde 29,7 - Bu yıl diğer dışsal nedenlerin toplam sayıyı olağanüstü artırmasından dolayı yüzdesel pay kağıt üzerinde düşük görünse de sayısal olarak en yüksek dönemdir.)

2024 Yılı: 4.394 toplam vefat / 1.503 Dolaşım Sistemi Ölümü (Yüzde 34,2)

2025 Yılı: 4.527 toplam vefat / 1.565 Dolaşım Sistemi Ölümü (Yüzde 34,5)