Malatya iş dünyasının ve ekonomisinin kalbinin attığı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) seçim hareketliliği erken başladı. Kentin tanınmış iş insanlarından Mahmut Boyraz, yaptığı yazılı açıklamayla MTSO Başkanlığına aday olduğunu resmen kamuoyuna duyurdu.

Mahmut Boyraz, bu kararı tek başına almadığını vurguladı. Saha ziyaretleri, iş dünyası, tüccarlar ve esnafla yapılan uzun soluklu istişarelerin ardından yola çıktıklarını belirten Boyraz, Malatya’nın ekonomik geleceğini şekillendirecek ortak bir vizyon inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Malatya’nın tarih boyunca üretim, ticaret ve girişimcilikte bölgenin lokomotifi olduğunu hatırlatan Boyraz, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin kent ekonomisinde açtığı derin yaralara dikkat çekti.

"İŞLETMELERİMİZ BÜYÜK MÜCADELE VERİYOR"

Boyraz, işletmelerin üretim çarklarını döndürmek ve istihdamı korumak adına adeta bir hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, bu zorlu sürecin ancak iş dünyasıyla omuz omuza vererek yönetilebileceğinin altını çizdi.

Şehrin ekonomik dinamiklerine ve tüm sektörlerin sorunlarına hakim olduklarını ifade eden MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, şu ifadelerle iş dünyasına seslendi:

"Esnafın derdi bizim derdimizdir."

"Sanayicinin yükü bizim yükümüzdür."

"Tüccarın umudu bizim umudumuzdur."

Bu adaylığın sıradan bir seçim yarışından ibaret olmadığının altını çizen Boyraz, adımı "Malatya’nın ekonomik geleceği için yeni bir başlangıç" olarak tanımladı. Kentin yeniden ayağa kalkması adına birlik, üretim ve kalkınma odaklı çalışacaklarını vaat eden Mahmut Boyraz, tüm iş dünyasını ortak akıl ve dayanışma çatısı altında birleşmeye ve kendisine destek olmaya davet etti.