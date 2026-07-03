3 Temmuz 2000 tarihinde aramızdan ayrılarak tüm Türkiye’yi yasa boğan, 7’den 70’e her neslin sevgilisi Yeşilçam’ın efsane ismi Kemal Sunal, ayrılığının 26. yılında memleketi Malatya’da kalpleri ısıtan bir etkinlikle yad ediliyor. Sinemamızın gülen yüzü usta sanatçı için Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Hizmetleri (MOTAŞ), hafızalardan silinmeyecek anlamlı bir adıma imza attı.

TEKERLEKLER ÜZERİNDE CANLANAN YEŞİLÇAM HAFIZASI

MOTAŞ, bünyesinde bulunan bir toplu taşıma aracını tamamen Kemal Sunal temasıyla baştan aşağı yeniledi. Şehrin caddelerinde nostalji rüzgarı estiren bu özel araç; Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Kibar Feyzo ve Kapıcılar Kralı gibi Türk sinema tarihine damga vurmuş unutulmaz filmlerin afişleriyle süslendi.

Sadece görsellerle kalmayan tasarımda, usta oyuncunun zihinlerimize kazınan efsanevi replikleri ve hayat verdiği ölümsüz karakterlerin fotoğrafları da yer alıyor. Aracı karşılarında gören Malatyalılar, hemşehrileri olan dev sanatçıyı bir kez daha rahmet, minnet ve derin bir özlemle anıyor.

KEMAL SUNAL ANI ARACI NEREDE VE HANGİ SAATLERDE ZİYARET EDİLEBİLİR?

Malatya sokaklarında büyük bir heyecan ve duygu seli oluşturan bu özel vefa aracı, vatandaşların yakından incelemesi ve fotoğraf çektirebilmesi için belirli bir takvim dahilinde sergileniyor. İşte hemşehrimizin anısını yaşatan o aracın durakları:

3 Temmuz 2026 (Bugün): Saat 10.00 - 18.00 arasında Malatya'nın kültür merkezi sayılan Sanat Sokağı’nda vatandaşların ziyaretine sunuluyor.

Saat arasında Malatya'nın kültür merkezi sayılan vatandaşların ziyaretine sunuluyor. 4 - 5 Temmuz 2026 (Cumartesi - Pazar): Hafta sonu boyunca, akşam saat 18.00 - 22.30 saatleri arasında ise 100. Yıl Kent Parkı’nda Malatyalılarla buluşmaya devam edecek.

Sinemamızın ölümsüz ismi Kemal Sunal'a memleketinden yükselen bu güçlü ses, usta sanatçının bıraktığı mirasın ve yüzlerde açtırdığı o eşsiz gülüşün hiçbir zaman solmayacağını bir kez daha tüm Türkiye'ye kanıtladı.