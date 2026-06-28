Malatya’nın saklı kalmış mutfak kültüründe av etleriyle hazırlanan özel reçetelerin yeri her zaman ayrı olmuştur. Bu eşsiz mirasın en görkemli örneklerinden biri olan geleneksel "Tavşanlı Yufka", hem zahmetli hazırlık süreci hem de damaklarda iz bırakan aromasıyla tam bir şölen yemeği olarak öne çıkıyor. Günümüzde unutulmaya yüz tutan bu asırlık tarifi evinde denemek isteyen yemek tutkunları için tüm yapım aşamalarını ve merak edilen püf noktalarını bir araya getirdik.

LEZZETİN SIRRI BİR GECE BUZLUKTA DİNLENDİRİLEN ÖZEL TERBİYE

Bu lezzetin sırrı, etin sabırla işlenmesinde ve aromaların birbirine doğru sirayet etmesinde saklı. Süreç, temizlenen bütün tavşanın kaynar suda kısa bir süre haşlanıp şoklanmasıyla başlıyor; ardından halka soğanlar ve baharatlarla harmanlanarak lezzetini sabitlemek üzere bir gece buzlukta dinlendiriliyor. Ertesi gün asıl maharet, tavşanın kendi ciğeri ve bire bir ölçüde suyla demlendirilen özel iç pilavın hazırlanmasında yatıyor. Karın boşluğuna bu nefis pilav doldurularak dikilen tavşan, önce tereyağında mühürleniyor, ardından salçalı suda ağır ağır pişerken son dokunuş olarak eklenen ezilmiş sarımsakla kokusunu bütünüyle tamamlıyor.

ŞİFALI ET SUYU VE KURU YUFKANIN UYUMU

Görsel bir şölene dönüşen sunum aşaması ise yemeğin imza noktası sayılıyor. Didiklenen lokum kıvamındaki etlerin iç pilavla buluşmasının ardından, geniş bir tepsinin tabanına serilen kuru yufkaların üzerine bu zengin karışım dökülüyor. Kalan yufkalar tencerede biriken o yoğun ve şifalı et suyuna tek tek batırılarak yemeğin etrafına estetik bir şekilde diziliyor. Arzu edenlerin eti doldurmadan ayrı olarak da pişirebileceği bu geleneksel lezzet, sofraya sıcak servis edilerek adeta bir lezzet şöleni sunuyor.