Ev alma sürecinde yaşanan endişeleri temelinden sarsacak, milyonları yakından ilgilendiren oldukça kritik bir yargı kararı paylaşıldı. İnsanların binbir emekle kurduğu yuvalarının akıbetini belirleyen bu hukuki metin, tapu müdürlüklerinde dönen bazı gizli dolapları da tamamen açığa çıkarıyor. Malatya'daki konut piyasasında da sıkça karşılaşılan, sözleşmeyle eve girip tapuyu sonradan bekleme alışkanlığının ne gibi devasa riskler taşıdığını hepimize öğretiyor. Mahkeme tutanaklarına yansıyan bu olay, hukukun sadece kağıt üzerindeki mühürlerden ibaret olmadığını, sokağın, mahallenin ve hayatın ta kendisiyle nasıl iç içe geçtiğini bizlere bir kez daha gösteriyor.

Yuva Sıcaklığını Donduran Sürpriz Satış

Soğuk bir kış günü evinize yerleştiğinizi, ailenizle huzur bulduğunuzu hayal edin. 2013'ün Aralık ayında tam olarak bunu yapan tüketici, müteahhitten teslim aldığı evinde doğalgazını yaktı, hayatına devam etti. Ne var ki aylar geçmesine rağmen o beklenen tapu devri bir türlü gerçekleşmedi. Firmanın türlü bahanelerine inanan vatandaş, gerçeği öğrendiğinde ise kelimenin tam anlamıyla sarsıldı. Dairesi, müteahhit tarafından başka bir ticari ortağa çoktan devredilmişti. Hem de aynı binadan farklı dairelerle birlikte paket halinde, son derece düşük bedeller üzerinden, açıkça mal kaçırmak niyetiyle yapılmıştı bu işlem. Emeklerinin çalındığını hisseden tüketici, hakkını sonuna kadar aramak için yargıya başvurdu.

Hayatın Doğal Akışına Aykırı Savunmaya Yargıtay Tokadı

Tapunun üzerine geçirildiği yeni malik, mahkemede ısrarla "Ben iyi niyetliyim, sicilde ne yazıyorsa ona inandım" dedi. Ancak Şanlıurfa'daki tüketici mahkemesinin hakimleri bu savunmayı gerçekçi bulmadı. Bir evin yıllardır başkası tarafından kullanıldığını anlamamak için kişinin ya hiç araştırma yapmamış olması ya da gerçeği bilip gizlemesi gerekiyordu. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin ardından son sözü söyleyen Yargıtay 6. Hukuk Dairesi oldu. 30 Nisan 2026 tarihli kararıyla Yargıtay; gerekli asgari özeni göstermeyen, milyarlık yatırımı yerinde gidip incelemeyen kişinin iyi niyet kalkanından asla faydalanamayacağına karar vererek tapunun iptalini onadı.

Malatyalı Yatırımcılar İçin Hayati Adımlar

Birikimlerinizi korumak, sahtekarların ağlarına düşmemek için bu emsal karardan çıkaracağınız dersler şunlar:

Almak istediğiniz eve mutlaka bizzat gidin, komşulara sorun, içeride yaşayanın durumunu gözlemleyin.

İkamet eden kişiye açıkça kim olduğunu ve o evde ne hakla durduğunu sormaktan asla çekinmeyin.

Sadece masa başında tapu kaydına bakarak yapılan alımların riskini hiçbir zaman küçümsemeyin.

Arsa sahibiyle inşaat firması arasındaki sözleşmelerin sağlamlığını bir hukukçu gözüyle kontrol ettirin.

Ödediğiniz tüm paraları resmi yollarla kayıt altına alın, hangi daire için olduğunu mutlaka not düşün.

"Aramızda hallederiz" diyerek verilen destelerce kaparonun hukuken sizi korumayacağını aklınızdan çıkarmayın.