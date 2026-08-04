2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde başlamasına yönelik hazırlıklar Malatya’da aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Vali Seddar Yavuz başkanlığında 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde eğitim alanında yürütülen yatırımlar, yeni dönem öncesinde tamamlanan projeler ve okulların fiziki altyapısına dair son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Deprem Felaketinin Yaraları Eğitimde Hızla Sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yürütülen hummalı çalışmalar, eğitim altyapısını eskisinden de güçlü hale getirdi. Deprem öncesinde kentte 6 bin 177 derslik bulunurken, felaketin ardından 895 derslik kullanılamaz hale gelmişti. Valilik koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar 78 yeni okul inşa edilerek 1.283 derslik kente kazandırıldı. Ayrıca 15 okulda yapılan güçlendirme projeleriyle 209 derslik tekrar hizmete alındı. Böylece toplamda 93 okul ve bin 494 derslik tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.





Eylül Ayında 352 Derslik Daha Hizmete Giriyor

Eğitim yatırımlarının kesintisiz devam ettiğini gösteren verilerde, 2026 Yatırım Programı kapsamındaki 72 projenin de hızla ilerlediği vurgulandı. Eylül 2026 itibarıyla 21 okul binasının inşaatı tamamlanarak 352 derslik daha eğitim-öğretim kervanına katılacak. Bunun yanı sıra 100 öğrenci kapasiteli 1 pansiyon binası da yeni dönemle birlikte kapılarını açacak.

Atılan bu adımlarla deprem sonrasında tamamlanan toplam derslik sayısı bin 846’ya ulaşırken, Malatya genelindeki toplam derslik sayısı deprem öncesi seviyeyi geride bırakarak 7 bin 128’e yükselecek.

Öğretmenevinden Spor Salonuna Kapsamlı Tesisler

Yatırım programının tamamlanmasıyla sadece derslikler değil, sosyal ve mesleki eğitim alanları da büyük kazanç sağlayacak. Tamamlanacak projeler zincirinde bin 102 yeni dersliğin yanı sıra 300 öğrenci kapasiteli 1 pansiyon, 2 spor salonu, 19 atölye ve 300 yatak kapasiteli 3 öğretmenevi Malatya’ya kazandırılmış olacak.

Valilik yetkilileri, öğrencilerin modern ve nitelikli ortamlarda eğitim almaları için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.