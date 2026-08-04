Yıkım riski ve ruhsat süreçleri nedeniyle gündemde olan bungalov ve bağ evlerine yönelik düzenleme, arazi sahipleri ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyordu. Yapılan mevzuat değişikliği ile bürokratik süreçlerde kolaylık sağlanması ve şartların esnetilmesi hedefleniyor.

5 Hektar Şartı 2 Hektara Düşürüldü

Yeni yönetmelik kapsamında, tarımsal amaçlı yapıların inşa kriterlerini belirleyen maddelerde değişikliğe gidildi. Daha önce bağ evi ve bungalov tarzı yapılar için özel ürün veya marjinal tarım arazilerinde aranan 5 hektarlık (50 dönüm) arazi şartı, 2 hektara (20 dönüm) indirildi. Yapılan bu esnetmeyle birlikte daha küçük ölçekli tarım arazilerinde de mevzuata uygun biçimde bağ evi veya bungalov yapımının önü açılmış oldu.





Eski Başvurular İçin Kazanılmış Hak Korunacak

Resmi Gazete’de yer alan kararda, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan başvuruların durumu da netleştirildi. Buna göre, düzenleme öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine yapılmış olan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım başvuruları, eski yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirilecek.

4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte, geçmiş dönemde başvuru yapmış olan vatandaşların hak kaybı yaşamasının önüne geçilmiş oldu.