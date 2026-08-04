Büyük Birlik Partisi (BBP) Malatya İl Başkanı Yüksel Duman, son günlerde "Baskil kayısısı" üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin kapsamlı bir açıklamada bulundu. Malatya kayısısının siyasi tartışmaların konusu yapılamayacağını vurgulayan Duman, bu değerin yüzyılların emeğiyle oluşmuş tarihî ve uluslararası bir marka olduğunu ifade etti.

"Malatya Kayısısının Tescili Tarihin Kayıtlarındadır"

Malatya kayısısının resmi belgelerden çok önce tarih tarafından tescillendiğini belirten İl Başkanı Yüksel Duman, 1655 yılında Malatya'yı ziyaret eden Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde şehrin kayısı bahçelerini ve üretim kültürünü ayrıntılı şekilde anlattığını hatırlattı.

Duman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Malatya kayısısının tescilini bugün hiçbir siyasetçi veremez, hiçbir siyasetçi de geri alamaz. Çünkü bu tescil, asırlar önce tarih tarafından yapılmış, Evliya Çelebi tarafından kayıt altına alınmış ve dünya tarafından kabul görmüştür. Evliya Çelebi yeni bir değer oluşturmadı, yüzyıllardır var olan üretim kültürünü kayıt altına aldı."

"Dünyada Kayısı Denildiğinde Akla Gelinen İlk Şehir Malatya'dır"

Kayısının yalnızca bir tarım ürünü değil, Malatya'nın kimliği ve ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Duman, çevre il ve ilçelerde kayısı yetiştirilmesinin Malatya'nın tarihî konumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Baskil, Gürün, Elbistan, Gerger ve çevre bölgelerde de kayısı yetiştirildiğini ve buna kimsenin itirazı olmadığını belirten Duman:

"Ancak bu durum Malatya kayısısının tarihî kimliğini ve uluslararası marka değerini değiştirmez. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, kayısı denildiğinde akla gelen ilk şehir Malatya'dır."

dedi.

"Tartışmalar Değil, Üreticinin Sorunları Konuşulmalı"

Malatya'nın milyonlarca kayısı ağacı, ihracat kapasitesi, işleme tesisleri ve Kayısı Araştırma Enstitüsü ile sektörün merkezi konumunda bulunduğuna dikkat çeken BBP İl Başkanı Duman, siyasi polemikler yerine üreticinin yaşadığı sorunlara odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Duman, şöyle konuştu:

"Bugün üreticimiz artan maliyetlerle mücadele ediyor, emeğinin karşılığını almakta zorlanıyor. Enerjimizi şehirleri karşı karşıya getirecek tartışmalara değil; kayısının hak ettiği değeri bulmasına, yeni ihracat pazarlarının oluşturulmasına ve çiftçimizin daha fazla kazanmasına harcamalıyız."

"Kardeşliğimiz Siyasi Polemiklere Kurban Edilmemeli"

Malatya ile komşu il ve ilçeler arasında güçlü bir kardeşlik bağı bulunduğunu vurgulayan Yüksel Duman, bu birlikteliğin tartışma konusu yapılmaması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim Baskilli kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yoktur. Aynı sofrayı paylaşan, aynı pazarda alışveriş yapan, aynı coğrafyanın insanlarıyız. Kimsenin yılların kardeşliğini siyasi polemiklere malzeme yapmaya hakkı yoktur. Malatya kayısısının gerçek tescili, resmi evraklardan önce tarihimizin hafızasında, milletimizin emeğinde ve bu bereketli toprakların alın terinde yapılmıştır."