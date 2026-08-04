Malatya'da siyasi dengeleri etkileyebilecek yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Parti Malatya İl Başkanlığı resmi kuruluşunu kamuoyuna duyururken, kurucu il başkanı Barış Yıldız, ilçe teşkilatlanmasının tamamlandığını açıkladı. Yıldız, Hekimhan, Arguvan, Doğanşehir ve Arapgir belediye başkanlarının yanı sıra belediye meclis üyelerinin de Yeni Parti saflarına katıldığını belirterek, Malatya siyasetinde yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

"İsmet Paşa'nın Nasihatini Kulağımıza Küpe Edindik"

Konuşmasında Genel Başkan Özgür Özel’in başlattığı yürüyüşe vurgu yapan kurucu il başkanı Yıldız, hareketin adalet ve demokrasi anlayışıyla yola çıktığını belirtti. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün tarihi sözlerine atıfta bulunan Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Cumhuriyet'in, adaletin ve demokrasinin ilkelerini savunan kadrolar olarak Genel Başkanımız Özgür Özel'in başlattığı yürüyüşe Malatya'dan sonuna kadar destek veriyoruz. Bugün itibarıyla Yeni Parti Malatya İl Başkanlığı'nı kurmuş bulunmaktayız. Çıktığımız bu yolda İsmet Paşa'nın 'Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalıdır' nasihatini kulağımıza küpe edindik. Bu büyük cesaretle sadece İl Başkanlığımızı değil, tüm ilçelerimizde ilçe teşkilatlarımızı ve örgütlerimizi kurduk."

4 Belediye Başkanı ve Meclis Grupları Yeni Parti’ye Katıldı

Malatya siyasetinde dengeleri değiştirecek katılımlara da değinen Yıldız; Hekimhan, Arguvan, Doğanşehir ve Arapgir belediye başkanlarının Yeni Parti saflarında yer alacağını açıkladı. Ayrıca Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyesi Meclisi'ndeki grupların da bu hafta itibarıyla "Yeni Parti Grubu" olarak çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Son olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız,

“Yeni bir sayfa açıyoruz. Biz sadece geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunanlara değil; AK Parti'de siyaset yapanlara, MHP'de, İYİ Parti'de, Meclis'te grubu olan olmayan, geçmişte demokrasiyi, adaleti farklı çatılar altında arayan ama demokrasiye ve adalete inanan tüm Malatyalıları Yeni Parti çatısı altına davet ettiğimizi öncelikle belirtmek isterim. Sadece sosyal demokratları değil; milliyetçi demokratları, muhafazakar demokratları, liberal demokratları... Kısacası demokrasiye inanan herkesi bu çatı altına bizler davet ediyoruz. Tekrardan Malatya'mıza hayırlı olsun diyorum"

diye sözlerini noktaladı.