Yıllardır sağlıklı kahvaltılık alternatifleri arasında ilk sıralarda gösterilen yumurta ve yulaf, yerini yavaş yavaş farklı bir besine bırakıyor. Son dönemde beslenme üzerine yapılan incelemeler, sade yoğurdun bilhassa bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle fark yarattığını kanıtladı. Uzmanlara göre, içeriğindeki zengin probiyotikler sayesinde bu fermente süt ürünü, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını desteklerken gün boyu tokluk hissi sağlıyor.

100'DEN FAZLA ÇALIŞMA İNCELENDİ

Bilim dünyası, fermente süt ürünlerinin faydalarını geniş çaplı araştırmalarla doğruluyor. Yüzden fazla bilimsel çalışmayı kapsayan ve Nutrition Reviews dergisinde yayımlanan sistematik inceleme, sağlığa dair yeni sonuçlar ortaya koydu. Elde edilen veriler; yoğurt tüketiminin kilo kontrolüne yardımcı olduğunu, tip 2 diyabet riskini azalttığını ve kalp-damar sağlığını koruduğunu gösterdi. Bu faydaların yalnızca protein ve kalsiyumdan kaynaklanmadığını anlatan araştırmacılar, asıl yararın canlı bakteri kültürlerinde saklı olduğunu vurguluyor.

Yakın tarihte 119 sağlıklı gönüllüyle yapılan bir başka klinik çalışma da paralel bulgulara ulaştı. Yoğurt ve yulaf tüketen bireylerin bağırsak mikrobiyotasında faydalı bakteri türlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. Bilim insanları, yoğurdun tek başına bir mucize olmaktan ziyade, lif oranı yüksek gıdalarla birleştiğinde mükemmel bir kahvaltı dengesi yarattığını savunuyor. Taze meyveler, ceviz, badem, chia tohumu veya yulafla zenginleştirilen kaseler; vücudun ihtiyaç duyduğu temel besinleri tek bir öğünde buluşturuyor.

Beslenme uzmanları, market raflarındaki aromalı ve ilave şeker içeren ürünler yerine mutlak surette katkısız sade yoğurdun tercih edilmesini tavsiye ediyor. Yaş, genel sağlık durumu ve kişisel beslenme alışkanlıklarına göre ideal kahvaltı tanımı kişiden kişiye değişse de, mevcut tıbbi veriler sade yoğurdun sağlıklı seçenekler listesinde üst sıralara yerleştiğini doğruluyor.